Более 5,6 трлн грн оплат прошло через РРО в 2025 году: какой средний чек

Более 1 млн регистраторов расчетных операций (РРО) работает в Украине — за год их увеличилось на 11%. Более 5,6 трлн грн оплат прошло через РРО и ПРРО в прошлом году, а средний чек превысил 540 грн. Несколько увеличилось количество проверок бизнеса на использование таких регистраторов, в то же время количество и сумма штрафов уменьшились. Средний штраф в 2025 г. составил 56 тыс. грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Опендатабота".

80% бизнесов предпочитают "кассы в смартфоне"

Отмечается, что сейчас большую популярность пользуются программными регистраторами или так называемыми "кассы в смартфоне": за год их увеличилось на 19%. В то же время, классических касс уменьшилось на 14%.

За время полномасштабной войны доля "касс в смартфоне" достигла 80% от всех РРО - против 39% к 2022 году. Классических РРО осталось чуть больше 214 тысяч, и их доля продолжает уменьшаться.

Сколько раз украинцы платили из-за РРО

Аналитики отмечают, что вместе с количеством касс увеличивается и чеков. 870 млн чеков в среднем пробивали бизнесы ежемесячно — за год чеков увеличилось на 10%. Это в 1,5 раза больше, чем в 2021 году. К сравнению, в 2023 и 2024 годах прирост был значительно выше – около 30% ежегодно.

Денег в чеках тоже становится больше. Так, 5,67 трлн. грн. прошло через П/РРО в 2025 году. Это на 28% больше, чем годом ранее. В 2024-м рост был рекордным: +73%.

По данным "Опендатабота", 544 грн составляет средний чек в 2025 году. Это более чем в 2 раза больше, чем до начала полномасштабной войны Резчайший средний чек вырос в 2024 году, сразу на треть, а в 2025-м прибавил еще 16%.

Проверки бизнеса

Аналитики сообщают, что в 2025 году 37211 проверок бизнеса на использование РРО и ПРРО провела Государственная налоговая служба. За год проверок увеличилось на 5%. В то же время штрафов стало меньше — на те же 5%. В общей сложности предпринимателей оштрафовали в 41 283 случаях — на 2,3 млрд грн.

Впрочем, суммы санкций остаются немалыми: 56 тыс. грн, в среднем, заплатили предприниматели за нарушения в работе с П/РРО. Самым высоким средний штраф был в 2024 году - 85 тыс. грн.

С 1 августа снова действуют максимальные штрафы за отсутствие РРО

Закон об обязательных кассовых аппаратах (РРО/ПРРО) для ФЛП вступил в силу 1 января 2021 года. Однако из-за многочисленных протестов и коронакризиса Верховная Рада продлила переходный период для предпринимателей на год.

В начале Великой войны государство запретило штрафовать предпринимателей за неиспользование ПРРО/РРО, кроме случаев, касающихся подакцизных товаров. Позже Рада приняла законопроект №8401 и этот мораторий был отменен.

С 1 августа 2025 года за нарушения, связанные с РРО/ПРРО, будут вновь применяться максимальные штрафы. Законодательство устанавливает следующие размеры взысканий: 100% стоимости реализованных товаров или услуг при первом нарушении; 150% стоимости – за каждое следующее.