Новини
Прозорі розрахунки у лютому принесли бізнесу понад 430 млрд грн

гривні
Розрахунки через РРО у лютому зросли на 10,7 % / Depositphotos

У лютому 2026 року український бізнес провів через реєстратори розрахункових операцій (РРО) та програмні РРО розрахунки на суму майже 433 млрд грн, що на 10,7 % більше, ніж у лютому 2025 року.

Про це інформує Delo.ua  з посиланням на пресцентр Державної податкової служби.

Прозорі розрахунки через РРО

Порівняно із січнем 2026 року загальний обсяг виторгів у лютому трохи зменшився — на 23,9 млрд грн, або на 5,2 %.

Водночас середньоденний виторг продовжує зростати: у лютому він становив 15,5 млрд грн, що на 1,5 млрд грн (+10,7 %) перевищує показник лютого 2025 року і на 0,8 млрд грн (+4,9 %) більше за січневий рівень 2026 року.

Загалом у лютому було сформовано 729,96 млн фіскальних чеків, а середньоденна їх кількість становила 26,1 млн. Це дещо менше, ніж у січні.

Така динаміка є типовою для щомісячних коливань економічної активності.

На темпи фіскалізації також вплинули об’єктивні чинники  відключення електроенергії, складні погодні умови та загальна економічна ситуація, наголошує персслужба.

Прозорі розрахунки: що це і навіщо потрібні

Прозорі розрахунки — це система фінансових операцій, переважно безготівкових (через банківські картки, термінали або інтернет-банкінг), яка базується на використанні класичних або програмних реєстраторів розрахункових операцій (РРО/ПРРО) для фіксації чеків. Вона забезпечує повну видимість руху коштів для податкових органів, легалізує економіку та підтримує дотримання фіскальної дисципліни.

Основні аспекти прозорих розрахунків:

  • Легалізація бізнесу: всі операції реєструються через РРО або ПРРО, що підтверджує легальний статус підприємства.
  • Збільшення безготівкових платежів: перехід від готівки до електронних переказів зменшує тіньовий сектор економіки.
  • Фіскальна дисципліна: зростання виторгів через РРО/ПРРО свідчить про ефективну роботу податкових органів.
  • Обмеження готівки: Національний банк України встановлює ліміти на готівкові розрахунки (наприклад, 50 000 грн на день між фізособами та ФОП), що стимулює прозорість.
  • Контроль і моніторинг: податкові органи можуть відстежувати реальні обсяги продажу товарів і послуг, що підвищує прозорість надходжень до бюджету.

Прозорі розрахунки сприяють підвищенню довіри до фінансової системи, спрощують облік для підприємців і забезпечують надійний контроль над доходами.

Автор:
Ольга Опенько