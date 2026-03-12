Прозрачные расчеты в феврале принесли бизнесу более 430 млрд грн

В феврале 2026 года украинский бизнес провел через регистраторы расчетных операций (РРО) и программные РРО расчеты на сумму почти 433 млрд грн., что на 10,7% больше, чем в феврале 2025 года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессцентр Государственной налоговой службы.

Прозрачные расчеты через РРО

По сравнению с январем 2026 года общий объем выручок в феврале несколько уменьшился - на 23,9 млрд грн., или на 5,2%.

В то же время среднедневная выручка продолжает расти: в феврале она составила 15,5 млрд грн, что на 1,5 млрд грн (+10,7 %) превышает показатель февраля 2025 года и на 0,8 млрд грн (+4,9 %) больше январского уровня 2026 года.

В феврале было сформировано 729,96 млн фискальных чеков, а среднедневное их количество составляло 26,1 млн. Это несколько меньше, чем в январе.

Такая динамика типична для ежемесячных колебаний экономической активности.

На темпы фискализации также повлияли объективные факторы - отключение электроэнергии, сложные погодные условия и общая экономическая ситуация, отмечает персслужба.

Прозрачные расчеты: что это и зачем нужны

Прозрачные расчеты - это система финансовых операций, преимущественно безналичных (через банковские карты, терминалы или интернет-банкинг), основанная на использовании классических или программных регистраторов расчетных операций (РРО/ПРРО) для фиксации чеков. Она обеспечивает полную видимость движения денежных средств для налоговых органов, легализует экономику и поддерживает соблюдение фискальной дисциплины.

Основные аспекты прозрачных расчетов:

Легализация бизнеса: все операции регистрируются через РРО или ПРРО, что подтверждает легальный статус предприятия.

Увеличение безналичных платежей: переход от наличных к электронным переводам уменьшает теневой сектор экономики.

Фискальная дисциплина: рост выручки через РРО/ПРРО свидетельствует об эффективной работе налоговых органов.

Ограничение наличных денег: Национальный банк Украины устанавливает лимиты на наличные расчеты (например, 50 000 грн в день между физлицами и ФЛП), что стимулирует прозрачность.

Контроль и мониторинг: налоговые органы могут отслеживать реальные объемы продаж товаров и услуг, что повышает прозрачность поступлений в бюджет.

Прозрачные расчеты способствуют повышению доверия к финансовой системе, упрощают учет для предпринимателей и обеспечивают надежный контроль за доходами.