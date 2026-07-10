Бізнес виходить із тіні: українці провели через каси понад 3,1 трлн грн

За перше півріччя 2026 року сума розрахункових операцій, проведених в Україні через реєстратори розрахункових операцій (РРО) та їхні програмні аналоги (ПРРО), сягнула 3,1 трильйона гривень. Порівняно з першим півріччям минулого року цей показник збільшився на 500 мільярдів гривень, або на 18,3%.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Державної податкової служби України.

Позитивна динаміка легалізації розрахунків збереглася і на початку літа. Зокрема, у червні через касові апарати пройшло 559,5 мільярда гривень. Середньоденний виторг підприємців становив 18,3 мільярда гривень, що на 20% (або на 3,1 мільярда гривень) більше за червневі показники минулого року, коли щодня фіксували в середньому 15,2 мільярда гривень.

Мільярди чеків та захист прав споживачів

Разом із сумами виторгу фіксується і суттєве збільшення кількості виданих фіскальних чеків:

За червень 2026 року покупці сформували 961,5 мільйона чеків, тобто в середньому 32,1 мільйона штук на день (на 9% більше, ніж торік).

З початку року загальна кількість виданих офіційних чеків уже перевищила 5,3 мільярда.

У Податковій службі зазначають, що така статистика свідчить про подальше поширення прозорих розрахунків у сфері торгівлі та послуг. Офіційне проведення операцій допомагає створювати рівні конкурентні умови для підприємців та забезпечує стабільне наповнення бюджетів усіх рівнів.

Крім того, фіскальний чек залишається головним інструментом захисту прав споживачів. Відомство закликає громадян завжди вимагати чеки при покупках, щоб підтримувати сумлінний бізнес та сприяти детінізації української економіки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що виторг через РРО у березні зріс на чверть і досяг 555 млрд грн. Тоді обсяг проведених через зареєстровані РРО/ПРРО операцій виявився на 22,9% більшим порівняно з аналогічним періодом минулого року, що підтвердило сталий тренд на фіскалізацію ритейлу в Україні.