Бизнес выходит из тени: украинцы провели через кассы более 3,1 трлн грн

За первое полугодие 2026 года сумма расчетных операций, проведенных в Украине через регистраторы расчетных операций (РРО) и их программные аналоги (ПРРО), составила 3,1 триллиона гривен. В сравнении с первым полугодием прошлого года этот показатель увеличился на 500 миллиардов гривен, или на 18,3%.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Государственной налоговой службы Украины.

Положительная динамика легализации расчетов сохранилась и в начале лета. В частности, в июне через кассовые аппараты прошли 559,5 миллиарда гривен. Среднедневная выручка предпринимателей составила 18,3 миллиарда гривен, что на 20% (или на 3,1 миллиарда гривен) больше июньских показателей прошлого года, когда ежедневно фиксировали в среднем 15,2 миллиарда гривен.

Миллиарды чеков и защита прав потребителей

Вместе с суммами выручки фиксируется и существенное увеличение количества выданных фискальных чеков:

За июнь 2026 года покупатели сформировали 961,5 миллиона чеков, то есть в среднем 32,1 миллиона штук в день (на 9% больше, чем в прошлом).

С начала года общее количество выданных официальных чеков уже превысило 5,3 миллиарда.

В Налоговой службе отмечают, что подобная статистика свидетельствует о дальнейшем распространении прозрачных расчетов в сфере торговли и услуг. Официальное проведение операций помогает создавать равные конкурентные условия для предпринимателей и обеспечивает стабильное наполнение бюджетов всех уровней.

Кроме того, фискальный чек остается основным инструментом защиты прав потребителей. Ведомство призывает граждан всегда требовать чеки при покупках, чтобы поддерживать добросовестный бизнес и способствовать детенизации украинской экономики.

Напомним, ранее сообщалось, что выручка из-за РРО в марте выросла на четверть и достигла 555 млрд грн. Тогда объем проведенных через зарегистрированные РРО/ПРРО операций оказался на 22,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что подтвердило устойчивый тренд на фискализацию ритейла в Украине.