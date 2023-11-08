Великобритания ввела санкции против золотодобывающего и нефтяного секторов РФ

Министерство иностранных дел Великобритании объявило о введении 29 новых санкций, направленных против физических и юридических лиц, работающих в российском золотодобывающем, нефтяном и стратегическом секторах.

Об этом сообщает пресс-служба правительства Соединенного Королевства.

Санкции касаются крупнейшего российского золотоперерабатывающего завода и международных сетей, поддерживающих золотодобывающую, нефтяную и финансовую промышленность России.

Также под санкции попали российские олигархи и третьи страны, подпитывающие доход России от войны. Сообщается, что данные санкции направлены на то, чтобы заблокировать возможность России уклоняться от международных санкций.

В правительстве Великобритании отмечают, что рынки золота и нефти России имеют тесные связи с Кремлем и являются важными источниками дохода для его незаконного вторжения в Украину. Золото является значительным источником дохода для военных усилий России – одно из самых высоких по стоимости после нефти и газа.

Под ограничения попали два крупнейших российских производителя золота Nord Gold PLC и Highland Gold Mining Limited вместе с российскими олигархами Владиславом Свибловым и Константином Струковым.

Под санкции попала и базирующаяся в Объединенных Арабских Эмиратах сеть, ответственная за перевод в Россию доходов от золота на сумму свыше $300 млн, - Paloma Precious DMCC, а также главное лицо, стоящее за компанией - Говард Джон Бейкер.

Напомним, в июле власти Великобритании объявили о введении санкций против 13 физических и юридических лиц, связанных с действиями российского ППК "Вагнер", включая казни и пытки в Мали и Центральноафриканской Республике, а также создание угроз миру и безопасности в Судане.

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