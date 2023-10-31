12-й пакет санкций ударит по военно-промышленному комплексу России - Bloomberg

В 12-м пакете санкций против России Европейский Союз наложит ограничения на экспорт и импорт товаров, которые могут быть использованы в российском ВПК, из-за чего бюджет РФ недополучит около 5 миллиардов евро. Также предполагаются меры, которые будут направлены на минимизацию обхода Кремлем санкций через третьи страны.

Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что 12 пакет также ударит по военно-промышленному комплексу РФ.

"Большие части российской экономики уже стали мишенью, что заставляет политиков ЕС закрывать пробелы, применять целенаправленные меры и усиливать существующие санкции", – говорится в сообщении.

Издание пишет, что санкции повлияют на экспорт сварочных машин, химикатов и других технологий, используемых в военных целях. Также рассматриваются запреты на лицензии на ПО и ограничения на импорт небольшого количества обработанных металлов и изделий из алюминия, строительных изделий, транспортных товаров и алмазов.

Согласно сообщению, предложенные импортные и экспортные мероприятия по России приведут примерно к 5 миллиардам евро убытков. Запрет на алмазы зависит от договоренности "Большой семерки", которая, как ожидается, будет завершена в ближайшее время.

Bloomberg отмечает, что предложения по 12-му пакету все еще могут измениться до того, как они будут официально представлены государствам-членам, и для их одобрения им понадобится поддержка всех 27 стран.

Также 12-й пакет нацелен нарушить способность России обходить существующие запреты через третьи страны, где она получает доступ к компонентам, технологиям и электронике, которые используются в оружии в Украине или для ее производства.

ЕС планирует добавить больше товаров к существующему запрету на транзит и внести в список компании в третьих странах, помогающих РФ обходить санкции.

Напомним, 21-22 октября начались консультации между Еврокомиссией и послами стран ЕС по согласованию конкретных деталей 12-го пакета санкций против России. Ожидается, что этот процесс завершится к ноябрю-декабрю

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