- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
ЕС начинает согласовывать детали 12-го пакета санкций против РФ
В эти выходные начнутся консультации между Еврокомиссией и послами стран ЕС по утверждению конкретных деталей 12-го пакета санкций против России. Ожидается, что этот процесс завершится к ноябрю-декабрю.
Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.
"Так называемые "исповедные разговоры" между Европейской комиссией и послами ЕС относительно 12-го пакета санкций в отношении России начинаются в эти выходные с целью достижения договоренности в ноябре, хотя более вероятным будет декабрь", - написал он.
Министр иностранных дел Литвы Габриелиус Лансбергис сказал, что некоторые страны Европейского Союза переживают критический момент в поддержке Украины, но представители ЕС из всех 27 государств-членов встретились в Киеве, чтобы в очередной раз подчеркнуть то, что Европа с Украиной.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Еще в начале сентября стало известно, что Европейский Союз готовит новый санкционный пакет против России.
Издание Bloomberg писало, что он может включать в себя запрет на покупку российских алмазов и использование средств от замороженных активов российского Центробанка для помощи Украине.
Источник фото: ua.depositphotos.com