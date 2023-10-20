ЕС начинает согласовывать детали 12-го пакета санкций против РФ

В эти выходные начнутся консультации между Еврокомиссией и послами стран ЕС по утверждению конкретных деталей 12-го пакета санкций против России. Ожидается, что этот процесс завершится к ноябрю-декабрю.

Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"Так называемые "исповедные разговоры" между Европейской комиссией и послами ЕС относительно 12-го пакета санкций в отношении России начинаются в эти выходные с целью достижения договоренности в ноябре, хотя более вероятным будет декабрь", - написал он.

So-called “confessionals” between the European Commission and EU ambassadors on the 12th package of sanctions on #Russia starts this weekend with a view to reach agreement in Nov though Dec might be more likely. #Ukraine — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) October 20, 2023

Министр иностранных дел Литвы Габриелиус Лансбергис сказал, что некоторые страны Европейского Союза переживают критический момент в поддержке Украины, но представители ЕС из всех 27 государств-членов встретились в Киеве, чтобы в очередной раз подчеркнуть то, что Европа с Украиной.

Еще в начале сентября стало известно, что Европейский Союз готовит новый санкционный пакет против России.

Издание Bloomberg писало, что он может включать в себя запрет на покупку российских алмазов и использование средств от замороженных активов российского Центробанка для помощи Украине.

Источник фото: ua.depositphotos.com