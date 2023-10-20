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ЄС починає узгоджувати деталі 12-го пакета санкцій проти РФ

ЄС починає узгоджувати деталі 12-го пакета санкцій проти РФ
Ілюстрація: ua.depositphotos.com

Цими вихідними розпочнуться консультації між Єврокомісією та послами країн ЄС щодо узгодження конкретних деталей 12-го пакету санкцій проти Росії. Очікується, що цей процес завершиться до листопада-грудня.

Про це повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

"Так звані "сповідальні розмови" між Європейською комісією та послами ЄС щодо 12-го пакету санкцій щодо Росії розпочинаються цими вихідними з метою досягнення домовленості в листопаді, хоча ймовірнішим буде грудень", - написав він.

Зауважимо, Міністр закордонних справ Литви Габріеліус Лансбергіс сказав, що деякі країни Європейського Союзу переживають критичний момент у підтримці України, але представники ЄС з усіх 27 держав-членів зустрілися в Києві, щоб в черговий раз підкреслити те, що Європа з Україною. 

Ще на початку вересня стало відомо, що Європейський Союз готує новий санкційний пакет проти Росії

Видання Bloomberg писало, що він може включати заборону на купівлю російських алмазів та використання коштів від заморожених активів російського Центробанку для допомоги Україні.

Джерело фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Тетяна Гойденко