ЄС починає узгоджувати деталі 12-го пакета санкцій проти РФ

Цими вихідними розпочнуться консультації між Єврокомісією та послами країн ЄС щодо узгодження конкретних деталей 12-го пакету санкцій проти Росії. Очікується, що цей процес завершиться до листопада-грудня.

Про це повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

"Так звані "сповідальні розмови" між Європейською комісією та послами ЄС щодо 12-го пакету санкцій щодо Росії розпочинаються цими вихідними з метою досягнення домовленості в листопаді, хоча ймовірнішим буде грудень", - написав він.

So-called “confessionals” between the European Commission and EU ambassadors on the 12th package of sanctions on #Russia starts this weekend with a view to reach agreement in Nov though Dec might be more likely. #Ukraine — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) October 20, 2023

Зауважимо, Міністр закордонних справ Литви Габріеліус Лансбергіс сказав, що деякі країни Європейського Союзу переживають критичний момент у підтримці України, але представники ЄС з усіх 27 держав-членів зустрілися в Києві, щоб в черговий раз підкреслити те, що Європа з Україною.

Ще на початку вересня стало відомо, що Європейський Союз готує новий санкційний пакет проти Росії.

Видання Bloomberg писало, що він може включати заборону на купівлю російських алмазів та використання коштів від заморожених активів російського Центробанку для допомоги Україні.

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