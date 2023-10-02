России не стоит рассчитывать на усталость Евросоюза от Украины - CNN

Министр иностранных дел Литвы Габриелиус Лансбергис сказал, что некоторые страны Европейского Союза переживают критический момент в поддержке Украины, но представители ЕС из всех 27 государств-членов встретились в Киеве в понедельник, чтобы в очередной раз подчеркнуть, что Европа с Украиной. Глава МИД Франции Катрин Колонна предупредила Россию не рассчитывать на "усталость" стран Евросоюза по поддержке Украины.

Об этом пишет CNN.

"Многие сообщения, отправленные из Вашингтона или откуда-то, имеют силу внушать сомнения относительно того, серьезны ли мы. И я надеюсь, что сегодняшняя встреча может это исправить и может прислать очень четкое, кристально четкое сообщение о том, что Европа с Украиной к этой победе", - добавил министр иностранных дел Литвы.

Министры иностранных дел Франции, Ирландии и Румынии также подтвердили свою поддержку Киеву.

Глава МИД Румынии Луминица Одобеску заявила, что страна будет поддерживать Украину в экспорте зерновых, и отметила губительное влияние вторжения на глобальную продовольственную безопасность.

Министр иностранных дел Ирландии Майкл Мартин выразил надежду, что официальные лица ЕС найдут "устойчивый подход" к поддержке Украины в долгосрочной перспективе.

В субботу законодатели США решили не включать просьбу о помощи Украине на 6 миллиардов долларов в промежуточный законопроект, разработанный во избежание прекращения работы правительства.

Между тем, популистская партия бывшего прокремлевского премьер-министра Словакии Роберта Фицо победила на парламентских выборах в стране утром в воскресенье. Фицо выступал за прекращение помощи Украине и блокирование заявки Киева на вступление в НАТО.

Источник фото: ua.depositphotos.com