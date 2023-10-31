12-й пакет санкцій вдарить по військово-промисловому комплексі Росії - Bloomberg

У 12-му пакеті санкцій проти Росії Європейський Союз накладе обмеження на експорт та імпорт товарів, які можна використовувати у російському ВПК, через що бюджет РФ недоотримає близько 5 мільярдів євро. Також, передбачаються заходи, які будуть спрямовані на мінімізацію обходу Кремлем санкцій через треті країни.

Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що 12-й пакет також вдарить по військово-промисловому комплексі РФ.

"Великі частини російської економіки вже стали мішенню, що змушує політиків ЄС закривати прогалини, застосовувати цілеспрямовані заходи та посилювати існуючі санкції", - йдеться в повідомленні.

Видання пише, що санкції вплинуть на експорт зварювальних машин, хімікатів та інших технологій, які використовуються у військових цілях. Також розглядаються заборони на ліцензії на програмне забезпечення та обмеження на імпорт невеликої кількості оброблених металів і виробів з алюмінію, будівельних виробів, транспортних товарів і алмазів.

Згідно з повідомленням, запропоновані імпортні та експортні заходи щодо Росії призведуть приблизно до 5 мільярди євро збитків. Заборона на алмази залежить від домовленості "Великої сімки", яка, як очікується, буде завершена найближчим часом.

Bloomberg наголошує, що пропозиції стосовно 12-го пакета все ще можуть змінитися до того, як вони будуть офіційно представлені державам-членам, і для їх схвалення їм знадобиться підтримка всіх 27 країн.

Також 12-й пакет має на меті порушити здатність Росії обходити існуючі заборони через треті країни, де вона отримує доступ до компонентів, технологій та електроніки, які використовуються в зброї в Україні або для її виробництва.

ЄС планує додати більше товарів до існуючої заборони на транзит і внести в список компанії у третіх країнах, які допомагають РФ обходити санкції.

Нагадаємо, 21-22 жовтня розпочалися консультації між Єврокомісією та послами країн ЄС щодо узгодження конкретних деталей 12-го пакету санкцій проти Росії. Очікується, що цей процес завершиться до листопада-грудня

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