У 12-й пакет санкцій ЄС проти Росії потраплять діаманти – ЗМІ

Заборона на російські діаманти повинна стати чи не найголовнішим пунктом у 12-му пакеті санкцій ЄС проти Росії. Лідери "Великої сімки" (G7) будуть готові оголосити про заборону на алмази з РФ найближчими днями.

Про це пише EUobserver, посилаючись на одного з європейських дипломатів.

"Система була готова кілька тижнів тому, і тепер ми чекаємо остаточної декларації від G7, щоб оголосити про це", – додав він.

Видання пише, що заборона G7 та її протоколи відстеження були створені спільно з Європейською комісією та Бельгією, де в Антверпені (бельгійське місто, яке є головним майданчиком для світової торгівлі необробленими алмазами) знаходиться найбільший у світі центр торгівлі діамантами. При цьому на інших членів G7 (Канаду, Францію, Німеччину, Італію, Японію, Великобританію та США) припадає 70 % світового попиту кінцевих споживачів на алмази.

Повідомляється, що саме згода Бельгії поширити заборону на експорт російських алмазів у рамках наступного раунду санкцій проти Росії, усунула головну перешкоду для цього кроку, якого інші країни ЄС та Україна прагнули вже давно.

Під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленський, прем’єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо повідомив, що його країна запровадить спеціальну процедуру сертифікації, яка не давала б змоги російським діамантам потрапляти на світові ринки в обхід санкцій.

12 пакет санкцій: коли буде рішення

Цими вихідними Комісія ЄС має розпочати закриті переговори, щодо 12-го пакету санкцій. Очікується, що цей процес завершиться до листопада-грудня.

Зазначається, що Литва та Польща подали детальні пропозиції. Естонія також конкретизувала ідеї, на завершення яких можуть знадобитися тижні.

У пропозиції Литви йдеться про те, що ЄС повинен заборонити нові угоди з російською атомною компанією "Росатом", припинити купувати російський уран, зріджений газ і сталь. Також слід заблокувати ІТ-послуги для російських фірм і припинити експорт лазерних технологій на додаток до будь-якого переміщення алмазів.

Ті самі "Росатом", "ІТ-послуги", "зріджений газ" і "алмази" підтримуються і Польщею, тоді як Естонія домагається повного торгового ембарго проти Росії, щоб припинити обхід санкцій.

Таллінн стверджував, що митники в транзитних країнах ЄС, що межують з Росією, більше не можуть справлятися з тягарем контролю за експортом заборонених і незаборонених товарів.

Зауважимо, попередні спроби накласти санкції на російські дорогоцінні камені в Європі наштовхнулися на опір провідних країн-імпортерів, таких як Бельгія, яка стверджувала, що проста заборона без глобальної угоди просто перемістить прибуткову торгівлю дорогоцінними камінням в інше місце.