В 12-й пакет санкций ЕС против России попадут бриллианты – СМИ

Запрет на российские бриллианты должен стать едва ли не самым главным пунктом в 12-м пакете санкций ЕС против России. Лидеры "Большой семерки" (G7) будут готовы объявить о запрете на алмазы из РФ в ближайшие дни.

Об этом пишет EUobserver, ссылаясь на одного из европейских дипломатов.

"Система была готова несколько недель назад, и теперь мы ждем окончательной декларации от G7, чтобы объявить это", - добавил он.

Издание пишет, что запрет G7 и его протоколы отслеживания были созданы совместно с Европейской комиссией и Бельгией, где в Антверпене (бельгийский город, являющийся главной площадкой для мировой торговли необработанными алмазами) находится крупнейший в мире центр торговли бриллиантами. При этом на других членов G7 (Канаду, Францию, Германию, Италию, Японию, Великобританию и США) приходится 70% мирового спроса конечных потребителей на алмазы.

Сообщается, что именно согласие Бельгии распространить запрет на экспорт российских алмазов в рамках следующего раунда санкций против России, устранило главное препятствие для этого шага, которого другие страны ЕС и Украина стремились уже давно.

Во время встречи с президентом Владимиром Зеленским, премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо сообщил, что его страна введет специальную процедуру сертификации, которая не позволяла бы российским бриллиантам попадать на мировые рынки в обход санкций.

12 пакет санкций: когда будет решение

В эти выходные Комиссия ЕС должна начать закрытые переговоры относительно 12-го пакета санкций. Ожидается, что этот процесс завершится к ноябрю-декабрю.

Отмечается, что Литва и Польша представили подробные предложения. Эстония также конкретизировала идеи, в завершение которых могут понадобиться недели.

В предложении Литвы говорится, что ЕС должен запретить новые соглашения с российской атомной компанией "Росатом", прекратить покупать российский уран, сжиженный газ и сталь. Также следует заблокировать ИТ-услуги для российских фирм и прекратить экспорт лазерных технологий в дополнение к любому перемещению алмазов.

Те же "Росатом", "ИТ-услуги", "сжиженный газ" и "алмазы" поддерживаются и Польшей, тогда как Эстония добивается полного торгового эмбарго против России, чтобы прекратить обход санкций.

Таллин утверждал, что граничащие с Россией таможенники в транзитных странах ЕС больше не могут справляться с бременем контроля за экспортом запрещенных и незапрещенных товаров.

Заметим, предыдущие попытки наложить санкции на российские драгоценные камни в Европе столкнулись сопротивление ведущих стран-импортеров, таких как Бельгия, утверждавшая, что простой запрет без глобального соглашения просто переместит прибыльную торговлю драгоценными камнями в другое место.