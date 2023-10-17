Российские компании, занимающиеся добычей алмазов, могут попасть под санкции

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции внесло шесть российских компаний производящих и поставляющих оборудование для добычи и обработки алмазов, в список кандидатов на санкции.

Об этом сообщила пресс-служба агентства.

НАПК уже направило в Службу безопасности Украины предложения по применению санкций против нового перечня компаний, способствующих развитию "алмазного бизнеса" России.

Там отметили, что именно компании, производящие и поставляющие необходимое оборудование для добычи и обработки алмазов, позволяют значительно улучшить эти процессы и сделать дело более прибыльным.

В НАПК добавляют, что ни одна из шести компаний не находится ни под украинскими санкциями, ни под санкциями партнеров, что позволяет им свободно импортировать свое оборудование и другие необходимые компоненты из таких государств, как Китай, США, Израиль, Бельгия, Индия и т.д.

Применение санкций Украина должна быть первым шагом к санкционированию этих компаний партнерами и прекращению торговли.

В апреле индийское издание The Economic Times сообщало, что страны G7 могут ввести новые санкции по поводу бриллиантов, полученных от российской компании "Алроса", но они так и не были введены. На фирму приходится около трети мирового предложения алмазов, их стоимость оценивается в 2,5 млрд. долларов.

Однако Европейский Союз готовит новый санкционный пакет против России, который может быть представлен уже в первой половине октября. Он может включать в себя запрет на покупку российских алмазов и использование средств от замороженных активов российского Центробанка для помощи Украине.

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