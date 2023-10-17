Російські компанії, які займаються видобутком алмазів, можуть потрапити під санкції

Національне агентство з питань запобігання корупції внесло шість російських компаній які виготовляють та постачають обладнання для видобутку та обробки алмазів до переліку кандидатів на санкції.

Про це повідомила пресслужба агентства.

НАЗК вже надіслало до Служби безпеки України пропозиції щодо застосування санкцій проти нового переліку компаній, які сприяють розвитку "алмазного бізнесу" Росії.

Там зазначили, що саме компанії, які виготовляють та постачають необхідне обладнання для видобутку і обробки алмазів, дозволяють значно покращити ці процеси, та збробити справу більш прибутковою.

У НАЗК додають, що жодна з шести компаній не перебуває ні під українськими санкціями, ні під санкціями партнерів, що дозволяє їм вільно імпортувати своє обладнання та інші необхідні компоненти з таких держав як Китай, США, Ізраїль, Бельгія, Індія тощо.

Застосування санкцій Україною має бути першим кроком до санкціонування цих компаній партнерами та припинення торгівлі.

У квітні індійське видання The Economic Times повідомляло, що країни G7 можуть ввести нові санкції щодо діамантів, отриманих від російської компанії "Алроса", але вони так і не були введені. На фірму припадає близько третини світової пропозиції алмазів, їхня вартість оцінюється у 2,5 млрд доларів.

Проте, Європейський Союз готує новий санкційний пакет проти Росії, який може бути представлений вже в першій половині жовтня. Він може включати заборону на купівлю російських алмазів та використання коштів від заморожених активів російського Центробанку для допомоги Україні.

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