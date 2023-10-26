Країни G7 планують заборонити імпорт російських алмазів: названо дату

Країни "Великої сімки" (G7) планують оголосити про введення заборони на імпорт російських алмазів до кінця жовтня, після чого Європейський Союз одразу ж фіналізує пропозицію щодо 12-го пакету санкцій проти Росії.

Про це повідомляє Reuters.

За інформацією дипломатичних джерел видання, заява G7 щодо російських діамантів очікується "впродовж тижня".

Після такого анонсу G7 буде підготовлено відповідну пропозицію до 12 пакету санкцій Євросоюзу проти Росії.

"Тепер нам потрібне остаточне благословення "Великої сімки", щоб потім юридично закріпити заборону на європейському рівні", – повідомив виданню дипломат ЄС.

За словами іншого джерела, очікується, що обмеження будуть оголошені протягом наступного тижня. При цьому очікується, що 12 пакет санкцій ЄС буде направлений на російські алмази.

Минулого тижня G7 провела технічну зустріч для обговорення кількох пропозицій щодо механізму відстеження походження російських діамантів, висунутих Індією, промисловими групами і Бельгією.

За оцінками, експорт алмазів та діамантів приносить Кремлю 4 мільярди євро на рік.

Варто зауважити, що до "Великої сімки" входять Велика Британія, Італія, Канада, Німеччина, США, Японія та Франція.

Заборона G7 та її протоколи відстеження були створені спільно з Європейською комісією та Бельгією, де в Антверпені (бельгійське місто, яке є головним майданчиком для світової торгівлі необробленими алмазами) знаходиться найбільший у світі центр торгівлі діамантами.

При цьому на Канаду, Францію, Німеччину, Італію, Японію, Великобританію та США припадає 70 % світового попиту кінцевих споживачів на алмази.

Санкції щодо алмазів із РФ

Заборона на російські діаманти повинна стати чи не найголовнішим пунктом у 12-му пакеті санкцій ЄС проти Росії.

Цими вихідними Комісія ЄС має розпочати закриті переговори, щодо 12-го пакету санкцій. Очікується, що цей процес завершиться до листопада-грудня.

Зазначимо, країна-агресор РФ заробляє щомісяця сотні мільйонів доларів на торгівлі алмазами. Відповідні угоди переважно проходять через індійські банки.

Попередні спроби накласти санкції на російські дорогоцінні камені в Європі наштовхнулися на опір провідних країн-імпортерів, таких як Бельгія, яка стверджувала, що проста заборона без глобальної угоди просто перемістить прибуткову торгівлю дорогоцінними камінням в інше місце.