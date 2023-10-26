Страны G7 планируют запретить импорт российских алмазов: названа дата

Страны "Большой семерки" (G7) планируют объявить о введении запрета на импорт российских алмазов до конца октября, после чего Европейский Союз сразу же финализирует предложение по 12-му пакету санкций против России.

Об этом сообщает Reuters.

По информации дипломатических источников издания, заявление G7 по поводу российских бриллиантов ожидается "в течение недели".

После такого анонса G7 будет подготовлено соответствующее предложение в 12 пакет санкций Евросоюза против России.

"Теперь нам нужно окончательное благословение "Большой семерки", чтобы потом юридически закрепить запрет на европейском уровне", – сообщил дипломат ЕС.

По словам другого источника, ожидается, что ограничения будут объявлены в течение следующей недели. При этом ожидается, что 12-й пакет санкций ЕС будет направлен на российские алмазы.

На прошлой неделе G7 провела техническую встречу по обсуждению нескольких предложений по механизму отслеживания происхождения российских бриллиантов, выдвинутых Индией, промышленными группами и Бельгией.

По оценкам, экспорт алмазов и бриллиантов приносит Кремлю 4 миллиарда евро в год.

Стоит отметить, что в "Большую семерку" входят Великобритания, Италия, Канада, Германия, США, Япония и Франция.

Запрет G7 и его протоколы отслеживания были созданы совместно с Европейской комиссией и Бельгией, где в Антверпене (бельгийский город, являющийся главной площадкой для мировой торговли необработанными алмазами) находится крупнейший в мире центр торговли бриллиантами.

При этом на Канаду, Францию, Германию, Италию, Японию, Великобританию и США приходится 70% мирового спроса конечных потребителей на алмазы.

Санкции на алмазы из РФ

Запрет на российские бриллианты должен стать едва ли не самым главным пунктом в 12-м пакете санкций ЕС против России.

В эти выходные Комиссия ЕС должна начать закрытые переговоры относительно 12-го пакета санкций. Ожидается, что этот процесс завершится к ноябрю-декабрю.

Отметим, что страна-агрессор РФ зарабатывает ежемесячно сотни миллионов долларов на торговле алмазами. Соответствующие сделки в основном проходят через индийские банки.

Предыдущие попытки наложить санкции на российские драгоценные камни в Европе столкнулись с сопротивлением ведущих стран-импортеров, таких как Бельгия, которая утверждала, что простой запрет без глобального соглашения просто переместит прибыльную торговлю драгоценными камнями в другое место.