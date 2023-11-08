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Британія ввела санкції проти золотодобувного та нафтового секторів РФ
Міністерство закордонних справ Великої Британії оголосило про введення 29 нових санкцій, які спрямовані проти фізичних та юридичних осіб, що працюють у російському золотодобувному, нафтовому та стратегічному секторах та підтримують їх.
Про це повідомляє пресслужба уряду Сполученого Королівства.
Санкції стосуються найбільшого російського золотопереробного заводу і міжнародних мереж, що підтримують золотодобувну, нафтову та фінансову промисловість Росії.
Також під санкції потрапили російські олігархи і треті країни, що підживлюють доходи Росії від війни. Повідомляється, що дані санкції спрямовані на те, щоб заблокувати Росії можливість ухилятися від міжнародних санкцій.Підписуйтесь на наш Telegram канал
В уряді Британії зазначають, що ринки золота та нафти Росії мають тісні зв’язки з Кремлем і є важливими джерелами доходу для його незаконного вторгнення в Україну. Золото є значним джерелом доходу для військових зусиль Росії – одне з найвищих за вартістю після нафти та газу.
Під обмеження потрапили дві найбільші російські виробники золота Nord Gold PLC і Highland Gold Mining Limited разом із російськими олігархами Владиславом Свібловим і Костянтином Струковим.
Під санкції потрапила і мережа, що базується в Об’єднаних Арабських Еміратах, відповідальна за переведення в Росію доходів від золота на суму понад $300 млн, - Paloma Precious DMCC, а також головна особа, що стоїть за компанією - Говард Джон Бейкер.
Нагадаємо, в липні влада Великої Британії оголосила про введення санкцій проти 13 фізичних та юридичних осіб, пов'язаних з діями російської ПВК "Вагнер", включаючи страти та тортури в Малі та Центральноафриканській Республіці, а також створення загроз миру та безпеці в Судані.
Джерело фото: ua.depositphotos.com