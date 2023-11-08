Страны G7 одобрили внесение российских бриллиантов в 12-й пакет санкций

Страны Европейского Союза на следующей неделе начнут обсуждать 12-й пакет санкций против России, поскольку страны "Большой семерки" одобрили запрет на российские алмазы.

Об этом пишет Reuters, ссылаясь на заявление дипломатов и чиновников ЕС.

В настоящее время ЕС не вводил никаких санкций против российской государственной алмазодобывающей компании "Алроса", хотя крупные западные ювелирные компании уже бойкотируют поступающие из России драгоценные камни.

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель сказал, что блок не мог раньше ввести данные санкции, поскольку ждал зеленого света G7, чтобы двигаться вперед с запретом алмазов и теперь получил его.

"Планируется, что Еврокомиссия примет пакет в ближайшие дни, а после этого его примет Евросовет", — сказал Reuters один из чиновников ЕС, добавив, что обсуждение между правительствами начнется на следующей неделе.

Ожидается, что предложение о запрете бриллиантов, которое по просьбе ЕС разработала Бельгия, будет точно отражено в проекте санкций Комиссии, сказал один из дипломатов.

Во время встречи с президентом Владимиром Зеленским, премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо сообщил, что его страна введет специальную процедуру сертификации, которая не позволяла бы российским бриллиантам попадать на мировые рынки в обход санкций.

12-й пакет санкций: когда ожидается и что будет включать

О том, что новый пакет ограничений против России будет объявлен в первой половине ноября, ранее информировал журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

Планируется, что кроме алмазов ЕС наложит ограничения на экспорт и импорт товаров, которые можно использовать в российском ВПК, из-за чего бюджет РФ недополучит около 5 миллиардов евро.

Кроме того, под запрет попадут лицензии на программное обеспечение, изделия из алюминия, строительные материалы и товары, связанные с транспортировкой.

Напомним, с момента российского вторжения в Украину в феврале 2022 года страны ЕС уже применили 11 пакетов санкций против Москвы, чтобы снизить способность Кремля финансировать войну. Мероприятия охватывают разные сектора и охватывают около 1800 физических и юридических лиц.