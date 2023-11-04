В Еврокомиссии подтвердили сроки оглашения 12-го пакета санкций против России

Европейский Союз объявит о 12-м пакете санкций против России на следующей неделе. Об этом 4 ноября заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен во время выступления в Верховной Раде Украины, сообщил нардеп Ярослав Железняк.

"На следующей неделе мы объявим новый 12-й пакет санкций против РФ. Мы будем внедрять санкции, пока не наступит мир", – сказала еврочиновница.

12-й пакет санкций: что будет включать

О том, что новый пакет ограничений против России будет объявлен на следующей неделе, ранее информировал журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

Он указывал, что значительную часть пакета составят мероприятия против обхода уже существующих ограничений, а также санкции в отношении товаров двойного назначения и запрет на российские бриллианты.

Как писало Bloomberg со ссылкой на источники, ограничения на экспорт и импорт товаров, которые можно использовать в российском военно-промышленном комплексе, рассчитаны на то, что бюджет РФ недополучит около 5 млрд евро.

Агентство отмечало, что санкции окажут влияние на экспорт сварочных машин, химикатов и других технологий, используемых в военных целях.

Также рассматривается возможность:

запрета лицензий на программное обеспечение;

ограничения импорта небольшого количества обработанных металлов и изделий из алюминия, строительных материалов, товаров, связанных с транспортировкой.

А запрет на импорт бриллиантов будет зависеть от решения Большой семерки относительно механизма их отслеживания и контроля.

Кроме того, ограничения могут ввести в отношении более чем 100 физических и четырех десятках юридических лиц. Также обсуждаются запреты на трудоустройство россиян на работу в "чувствительные" сектора и на репатриацию российских активов в ЕС.