У Єврокомісії підтвердили терміни оголошення 12-го пакету санкцій проти Росії

Європейський Союз оголосить про 12-й пакет санкцій проти Росії наступного тижня. Про це 4 листопада заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час виступу у Верховній Раді України, повідомив нардеп Ярослав Железняк.

"Наступного тижня ми оголосимо новий 12-ий пакет санкцій проти РФ. Ми будемо впроваджувати санкції, поки не настане мир", – сказала єврочиновниця.

12-й пакет санкцій: що включатиме

Про те, що новий пакет обмежень проти Росії буде оголошено наступного тижня, раніше інформував журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

Він вказував, що значну частину пакету становитимуть заходи проти обходу вже існуючих обмежень, а також санкції щодо товарів подвійного призначення та заборона на російські діаманти.

Як писало Bloomberg із посиланням на джерела, обмеження на експорт та імпорт товарів, які можна використовувати у російському військово-промисловому комплексі, розраховані на те, що бюджет РФ недоотримає близько 5 млрд євро.

Агентство зазначало, що санкції вплинуть на експорт зварювальних машин, хімікатів та інших технологій, які використовуються у військових цілях.

Також розглядається можливість:

заборони ліцензій на програмне забезпечення;

обмеження імпорту невеликої кількості оброблених металів та виробів з алюмінію, будівельних матеріалів, товарів, пов'язаних із транспортуванням.

А заборона на імпорт діамантів залежатиме від рішення "Великої сімки" щодо механізму їхнього відстеження й контролю.

Крім того, обмеження можуть ввести про понад 100 фізичних та чотири десятки юридичних осіб. Також обговорюються заборони на працевлаштування росіян на роботу в "чутливі" сектори й на репатріацію російських активів у ЄС.