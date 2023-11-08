Країни G7 схвалили внесення російських діамантів до 12-го пакету санкцій

Країни Європейського Союзу наступного тижня почнуть обговорювати пропозицію щодо 12-го пакету санкцій проти Росії, оскільки країни "Великої сімки" схвалили заборону російських алмазів.

Про це пише Reuters, посилаючись на заяву дипломатів та чиновників ЄС.

Наразі ЄС не вводив жодних санкцій проти російської державної алмазодобувної компанії "Алроса", хоча великі західні ювелірні компанії вже бойкотують дорогоцінне каміння, що надходить із Росії.

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель сказав, що блок не міг раніше запровадити дані санкції, оскільки чекав зеленого світла G7, щоб рухатися вперед із забороною алмазів і тепер отримав його.

"Планується, що Єврокомісія прийме пакет найближчими днями, а після того його ухвалить Єврорада", — сказав Reuters один із чиновників ЄС, додавши, що обговорення між урядами розпочнеться наступного тижня.

Очікується, що пропозиція щодо заборони діамантів, яку на прохання ЄС розробила Бельгія, буде точно відображена в проекті санкцій Комісії, сказав один із дипломатів.

Під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленський, прем’єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо повідомив, що його країна запровадить спеціальну процедуру сертифікації, яка не давала б змоги російським діамантам потрапляти на світові ринки в обхід санкцій.

12-й пакет санкцій: коли очікується і що включатиме

Про те, що новий пакет обмежень проти Росії буде оголошено в першій половині листопада, раніше інформував журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

Планується, що окрім алмазів ЄС накладе обмеження на експорт та імпорт товарів, які можна використовувати у російському ВПК, через що бюджет РФ недоотримає близько 5 мільярдів євро.

Окрім цього, під заборону потраплять ліцензії на програмне забезпечення, вироби з алюмінію, будівельні матеріали та товари, пов'язані із транспортуванням.

Нагадаємо, з моменту російського вторгнення в Україну в лютому 2022 року країни ЄС уже застосували 11 пакетів санкцій проти Москви, щоб зменшити здатність Кремля фінансувати війну. Заходи охоплюють різні сектори та охоплюють близько 1800 фізичних та юридичних осіб.