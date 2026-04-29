Кабмін оновив підхід до розрахунку зарплат у будівництві за публічні кошти: як зміняться виплати

будівельник, будівництво
Кабмін оновив підхід до розрахунку зарплат у будівництві / Freepik

Уряд оновив правила визначення заробітної плати у кошторисах проєктів, що реалізуються за публічні кошти або кредити під державні гарантії. Раніше рівень зарплати в кошторисах обмежували мінімальними показниками які не відповідали ринковим.

Зміни внесено до постанови №1512 "Деякі особливості визначення вартості будівництва в умовах воєнного стану".

Зміни внесено до постанови №1512 "Деякі особливості визначення вартості будівництва в умовах воєнного стану".

Тепер замовник визначає рівень зарплати на етапі підготовки проєкту. Цей показник не може бути нижчим за офіційну середню зарплату в будівельній галузі відповідного регіону за минулий рік. До цієї суми додається коефіцієнт, затверджений урядом на 2026 рік:

  • 3 — якщо середня зарплата в регіоні була меншою за 13 000 грн; 
  • 2 — при зарплаті від 13 000 до 30 000 грн; 
  • 1,5 — для випадків, де показник перевищує 30 000 грн.

За таких умов кошторисна зарплата в більшості випадків становитиме від 30 000 до 60 000 грн.

Для контролю виплат впроваджено механізм підтвердження реальних витрат. Підрядник отримує компенсацію за оплату праці лише в межах фактично виплачених коштів працівникам на об’єкті. Під час оформлення актів виконаних робіт підрядні організації зобов’язані надавати довідку про реальний рівень заробітних плат. Логіка нововведення полягає в тому, що сума в документах має відповідати фактичним коштам, отриманим працівниками.

Нагадаємо, дефіцит робочої сили у будівельній галузі подекуди оцінюють у 20–50% залежно від регіону та типу об'єкта. Проблема стала одним із головних викликів для ринку нерухомості. Читайте на Delo.ua, звідки взялася ця криза.

Автор:
Тетяна Ковальчук