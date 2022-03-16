Подоляк опроверг информацию FT о согласовании "нейтралитета Украины для завершения войны"

Издание Financial Times опубликовало материал, в котором со ссылкой на собственные источники сообщает, что якобы "Украина и Россия разработали план нейтралитета, чтобы закончить войну". При этом советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк объяснил, что журналисты обнародовали лишь запрос российской стороны.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом Подоляк сообщил в своем Twitter.

"Financial Times опубликовала черновик, демонстрирующий запрос российской стороны. И не больше. У украинской стороны свои позиции", — подчеркнул советник главы ОП.

Он еще раз заверил украинцев, что позиция украинской стороны на переговорах остается неизменной и твердой. Украина требует прекращения огня, вывод российских войск и гарантии безопасности от ряда государств.

Ранее Подоляк отмечал, что любая модель будет предусматривать полный вывод российских войск с территории Украины.

Отметим, что Financial Times в своем материале сообщало, что самым большим камнем преткновения остается требование российской стороны признать оккупированный Крым частью России и независимость ОРДЛО.

Четвертый раунд переговоров России и Украины в формате видеоконференции прошел 14 марта. После этого Подоляк сообщил, что в онлайн-переговорах с Россией взяли техническую паузу.

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский неоднократно призывал Владимира Путина сесть за стол переговоров и до масштабного вторжения России в Украину, и после него. Но Кремль постоянно игнорировал эти призывы или прямо отказывался.