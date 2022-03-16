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Подоляк спростував інформацію FT про узгодження "нейтралітету України для завершення війни"

Подоляк спростував інформацію FT про узгодження "нейтралітету України для завершення війни"
Подоляк прокоментував статтю FT. Фото: Facebook радника голови ОП

Видання Financial Times опублікувало матеріал, у якому із посиланням на власні джерела повідомляє, що нібито "Україна та Росія розробили план нейтралітету, щоб закінчити війну". При цьому радник голови офісу президента Михайло Подоляк пояснив, що журналісти оприлюднили лише запит російської сторони.

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Про це Подоляк повідомив у своєму Twitter.

"Financial Times опублікувала чернетку, яка демонструє запит російської сторони. І не більше. У української сторони свої позиції", - наголосив радник голови ВП.

Він ще раз запевнив українців, що позиція української сторони на переговорах залишається незмінною та жорсткою. Україна вимагає припинення вогню, виведення російських військ та гарантії безпеки від низки держав.

Раніше Подоляк зазначав, що будь-яка модель передбачатиме повне виведення російських військ з території України.

Зазначимо, що Financial Times у своєму матеріалі повідомляло, що найбільшим каменем спотикання залишається вимога російської сторони визнати окупований Крим частиною Росії та незалежність ОРДЛО.

Четвертий раунд переговорів Росії та України у форматі відеоконференції пройшов 14 березня. Після цього Подоляк повідомив, що в онлайн-переговорах із Росією взяли технічну паузу.

Зазначимо, президент України Володимир Зеленський неодноразово закликав Володимира Путіна сісти за стіл переговорів і до масштабного вторгнення Росії в Україну, і після нього. Але Кремль постійно ігнорував ці заклики чи прямо відмовлявся.

Автор:
Віта Молодан