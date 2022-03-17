Подоляк: "Российская делегация пришла на первые переговоры с ультиматумами, от которых сейчас не осталось и следа"

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью польскому изданию WP Wiadomości заявил, что на первые переговоры российская делегация пришла со множеством требований, но большинство из них в настоящее время даже не рассматриваются.

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"Россия вторглась в Украину в больших масштабах, чтобы поставить ультиматум. Именно с таким настроем ее представители вышли на первые переговоры. Сегодня от этой самоуверенности не осталось и следа", — сказал Подоляк.

Российская сторона после 20 дней войны, как отметил советник главы ОП, поняла, "в какой беде она оказалась".

"Очевидно, что в этой ситуации мы не пойдем ни на какие компромиссы, которые в чем-то ущемляли бы наши интересы", — подчеркнул Подоляк, комментируя варианты положений соглашения о мире.

Он подчеркивает, что Украина жестко требует вывод всех российских войск с украинской территории. Это требование является основой мирного договора между Украиной и РФ, составление которого, по словам Подоляка, может занять от нескольких дней до полутора недель .

Кроме того, ключевым моментом будущего соглашения остаются Крым и Донбасс.

"Де-юре Крым, Донецк и Луганск остаются частью Украины, но мы де-факто не контролируем их, там работает российская администрация. Одним из ключевых остается вопрос, как управлять этими территориями", — рассказал советник главы ОП.

В ответ на вопрос, рассматривается ли возвращение в Донецкой и Луганской областей, Подоляк ответил, что переговоры продолжаются, как и поиск "правильной формулы".

"Я не могу вдаваться в подробности, поскольку это может нарушить переговорный процесс. Все, что я могу сказать, это то, что изначально Россия была с большим количеством требований, и большинство из них сейчас не рассматриваются", — объяснил он.

Отметим, ранее Михаил Подоляк заявил, что мирный договор между Украиной и Россией должен быть многокомпонентным и включать в себя несколько позиций. Прежде всего позиции, касающиеся прекращения войны, выхода российских войск с территории Украины и гарантии безопасности Украине, чтобы подобные ситуации не повторялись.

Кроме того, стороны на переговорах также обсуждают компенсацию Украине за разрушение инфраструктуры.