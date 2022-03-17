Подоляк: "Російська делегація прийшла на перші переговори з ультиматумами, від яких зараз не залишилося і сліду"

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк в інтерв'ю польському виданню WP Wiadomości заявив, що на перші переговори російська делегація прийшла з багатьма вимогами, але більшість із них нині навіть не розглядаються.

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"Росія вторглася в Україну у великих масштабах, щоб поставити ультиматум. Саме з таким настроєм її представники вийшли на перші переговори. Сьогодні від цієї самовпевненості не залишилося й сліду", — сказав Подоляк.

Російська сторона після 20 днів війни, як зазначив радник голови ОП, зрозуміла, "у якій біді вона опинилася".

"Очевидно, що в цій ситуації ми не підемо на жодні компроміси, які б у чомусь ущемляли наші інтереси", — підкреслив Подоляк, коментуючи варіанти положень угоди про мир.

Він наголошує, що Україна жорстко вимагає виведення всіх російських військ з української території. Ця вимога є основою мирного договору між Україною та РФ, складання якого, за словами Подоляка, може зайняти від кількох днів до півтора тижня. .

Крім того, ключовим моментом майбутньої угоди залишаються Крим та Донбас.

"Де-юре Крим, Донецьк і Луганськ залишаються частиною України, але ми де-факто не контролюємо їх, там працює російська адміністрація. Одним із ключових залишається питання, як управляти цими територіями", — розповів радник голови ОП.

У відповідь на запитання, чи розглядається повернення Донецької та Луганської областей, Подоляк відповів, що переговори продовжуються, як і пошук "правильної формули".

"Я не можу вдаватися до подробиць, оскільки це може порушити переговорний процес. Все, що я можу сказати, це те, що спочатку Росія була з великою кількістю вимог, і більшість із них зараз не розглядаються", — пояснив він.

Зазначимо, раніше Михайло Подоляк заявив, що мирний договір між Україною та Росією має бути багатокомпонентним і включати кілька позицій. Насамперед позиції щодо припинення війни, виходу російських військ з території України та гарантії безпеки Україні, щоб подібні ситуації не повторювалися.

Крім того, сторони на переговорах також обговорюють компенсацію за руйнування інфраструктури.