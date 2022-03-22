Премьер-министр Израиля поручил подготовить возможный визит в Киев

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет поручил Шабак (общей службе безопасности страны) подготовиться к его возможному визиту в Киев. Отмечается, что это будут "важные переговоры по прекращению огня".

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Об этом сообщает израильское издание The Times of Israel со ссылкой на Ynet.

Пока непонятно, когда такой визит может состояться. Но издание пишет, что разговоры о возможной поездке активизировались после призыва украинских властей приехать, чтобы продемонстрировать свою поддержку.

Официальные лица Израиля подчеркнули, что Беннет не поедет в Киев "ради фотосессии", и приедет только в случае, если стороны конфликта будут близки к достижению мирного соглашения – премьер поможет им дойти до финиша.

Естественно, что сотрудники службы безопасности Израиля считают такой визит "кошмаром", учитывая регулярные обстрелы украинской столицы.

Отметим, 20 марта президент Украины Владимир Зеленский обратился к Кнессету Израиля. Он спросил израильских депутатов, сколько еще можно просить о помощи, чтобы спасти украинский народ и евреев, которые живут на территории Украины.

Зеленский также напомнил, что Израиль не хочет продавать Украине оборонную систему "Железный купол".

"Все знают, что ваши системы противоракетной обороны самые лучшие и что вы точно можете помочь нашим людям, спасти жизнь украинцев, украинских евреев. Мы можем спросить, почему мы не можем получить от вас оружие, почему Израиль не ввел мощные санкции против России или не давит на российский бизнес. В любом случае выбор за вами, братья и сестры, и тогда вы должны жить с этим", – подчеркнул президент.

О том, что Израиль взял на себя миссию посредника в поиске мира и завершении российской агрессии против Украины, ранее сообщал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Также ведем интенсивный диалог с Израилем по поводу его участия в гуманитарной составляющей. На постоянной связи с советником по вопросам национальной безопасности и председателем Совета национальной безопасности Эйялем Хулатой", – сообщал Ермак.

Ранее советник главы Офиса президента Украины и участник переговоров с РФ Михаил Подоляк заявлял, что Израиль тоже берет на себя функцию активного посредника в переговорах между Россией и Украиной.