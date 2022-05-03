Ізраїль змінює думку щодо військової допомоги Україні — ЗМІ

Керівництво Ізраїлю схиляється до постачання Україні оборонної військової допомоги у зв'язку з агресією РФ. Про це повідомляє Haaretz.

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Зростання свідчень звірств РФ проти українського народу впливає на те, що Ізраїль може перестати дотримуватися "хиткого нейтралітету".

Під час обговорення питання більшість офіційних осіб висловилися за військові та цивільні постачання Україні.

Найближчими днями можливе додаткове обговорення щодо списку предметів для відправки в Україну.

У ЗМІ зазначають, що українській армії поки що не надаватимуть системи ППО та наступальної зброї.

Нагадаємо, офіційні особи Ізраїлю підкреслили, що прем'єр країни Беннет не поїде до Києва "заради фотосесії", і приїде лише у випадку, якщо сторони конфлікту будуть близькими до досягнення мирної угоди – прем'єр допоможе їм дійти до фінішу.

При цьому радник голови Офісу президента України та учасник переговорів із РФ Михайло Подоляк заявляв, що Ізраїль теж бере на себе функцію активного посередника у переговорах між Росією та Україною.