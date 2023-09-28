Республиканцы изъяли дополнительную помощь Украине из бюджета Пентагона

В среду вечером республиканцы Палаты представителей решили изъять помощь Украине в размере 300 миллионов долларов из своего законопроекта о расходах на оборону и провели отдельное голосование по этим средствам.

Об этом пишет The Hill.

Согласно сообщению, комитет по вопросам внутреннего распорядка в последнюю минуту созвал заседание, чтобы исключить финансирование Инициативы содействия безопасности в Украине, предназначенной для обучения украинских солдат и закупки оружия, по законопроекту об ассигнованиях Министерства обороны.

Комиссия одобрила его перенос как отдельный законопроект, но ожидается, что все демократы будут против окончательного принятия законопроекта.

"Для многих членов и их избирателей голосование по финансированию Украины в рамках продолжающейся войны является делом совести. Вывод этих средств из процесса ассигнований позволит тем, для кого это вопрос совести, проголосовать за поддержку наших войск, а также позволит всем членам проголосовать за предоставление финансирования Украине", – объяснил председатель Комитета по регламенту Палаты представителей Том Коул.

Другой конгрессмен Томас Масси заметил, что некоторые политики не могут проголосовать за законопроект об одобрении, поскольку он включает деньги на войну, против которой они выступают морально. Он добавил, что они хотят иметь возможность финансировать солдат США, а не отправлять деньги в Украину.

Издание пишет, что такое изъятие средств является серьезным переворотом для руководства Республиканской партии.

Дополнительная помощь от США: что не так

Палата представителей и Сенат находятся на курсе столкновения, поскольку республиканцы Палаты представителей охладили перспективу принятия двухпартийного предложения Сената, содержащего дополнительную помощь Украине.

Ранее спикер Палаты представителей США, республиканец Кевин Маккарти дал понять, что у Палаты представителей нет достаточной поддержки законопроекта Сената о дополнительной помощи Украине. Однако позже он передумал и заявил, что сохранит помощь Украине в законопроекте о финансировании Пентагона, несмотря на свои предыдущие угрозы о намерениях изъять эти средства.

Несмотря на такие "качели" с помощью, в Министерстве обороны США уверены, что денег для удовлетворения потребностей Украины хватит до конца фискального года, то есть до 30 сентября.

В Пентагоне отметили, что с начала полномасштабного вторжения США ужесточены и на регулярной основе поддерживают Украину, в том числе и финансово. Такие вопросы всегда находятся под контролем, чтобы не допустить эксцессов.

Напомним, во время визита в Вашингтон президента Украины Владимира Зеленского, Байден объявил о новом пакете военной помощи в размере 325 миллионов долларов. Он будет включать в себя кассетные боеприпасы, системы противовоздушной обороны малой дальности, противотанковое оружие и прочее.