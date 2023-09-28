Республіканці вилучили додаткову допомогу Україні з бюджету Пентагону

У середу ввечері республіканці Палати представників вирішили вилучити допомогу Україні в розмірі 300 мільйонів доларів зі свого законопроекту про витрати на оборону та провели окреме голосування щодо цих коштів.

Про це пише The Hill.

Згідно з повідомленням, комітет з питань внутрішнього розпорядку в останню хвилину скликав засідання, щоб виключити фінансування Ініціативи сприяння безпеці в Україні, яка призначена для навчання українських солдат і закупівлі зброї, із законопроекту про асигнування Міністерства оборони.

Комісія схвалила його перенесення як окремий законопроект, але очікується, що всі демократи будуть проти остаточного ухвалення законопроекту.

"Для багатьох членів та їхніх виборців голосування щодо фінансування України в рамках війни, що триває, є справою сумління. Виведення цих коштів із процесу асигнувань дозволить тим, для кого це питання сумління, проголосувати за підтримку наших військ, а також дозволить усім членам проголосувати за надання фінансування Україні", – пояснив голова Комітету з регламенту Палати представників Том Коул.

Інший конгресмен Томас Массі зауважив, що деякі політики не можуть проголосувати за законопроект про схвалення, оскільки він включає гроші на війну, проти якої вони виступають морально. Він додав, що вони хочуть мати можливість фінансувати солдат США, а не надсилати гроші в Україну.

Видання пише, що таке вилучення коштів є серйозним переворотом для керівництва Республіканської партії.

Додаткова допомога від США: що не так

Палата представників і Сенат знаходяться на курсі зіткнення, оскільки республіканці Палати представників охолодили перспективу ухвалення двопартійної пропозиції Сенату, яка містить додаткову допомогу Україні.

Раніше спікер Палати представників США, республіканець Кевін Маккарті дав зрозуміти, що в Палаті представників немає достатньої підтримки законопроекту Сенату про додаткову допомогу Україні. Проте, пізніше він передумав і заявив, що збереже допомогу Україні в законопроєкті про фінансування Пентагону, попри свої попередні погрози про наміри вилучити ці кошти.

Попри такі "гойдалки" з допомогою, у Міністерстві оборони США впевнені, що грошей для задоволення потреб України вистачить до кінця фіскального року, тобто до 30 вересня.

У Пентагоні зазначили, що з початку повномасштабного вторгнення США посилено та на регулярній основі підтримують Україну, в тому числі і фінансово. Такі питання завжди під контролем, аби не допустити ексцесів.

Нагадаємо, під час візиту до Вашингтона президента України Володимира Зеленського, Байден оголосив про новий пакет військової допомоги розміром 325 мільйонів доларів. Він включатиме касетні боєприпаси, системи протиповітряної оборони малої дальності, протитанкову зброю та інше.