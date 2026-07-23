Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,77

+0,02

EUR

51,07

--0,03

Наличный курс:

USD

44,80

44,69

EUR

51,37

51,19

Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
ТОП-50 лидеровукраинского бизнеса

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Около $7 млрд на критическое оружие: как инициатива PURL помогает Украине

оружие, экспорт, НРК
Около $7 млрд на критическое оружие

Министерство обороны Украины подвело итоги первого года работы оружейной инициативы PURL. К механизму присоединились 29 стран, внесших $6,7 млрд для закупки американского вооружения, в том числе 95% всех ракет-перехватчиков для систем Patriot.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Министерства обороны Украины.

К инициативе, которую США и НАТО запустили в июле 2025 года, присоединились 29 стран-26 государств-членов НАТО и три страны-партнера. Общий объем финансовых взносов составил $6,7 млрд, что позволило профинансировать более 10 пакетов помощи.

Важнейшим результатом работы механизма стало обеспечение Украины ракетами-перехватчиками для систем ПВО Patriot (в частности, PAC-3), которые критически нужны для защиты городов и инфраструктуры от российских баллистических атак. Пока около 95% таких перехватчиков Украина получает именно через PURL.

Как работает механизм

PURL работает на основе приоритетного списка потребностей, который определяет Украина и согласовывает с США и НАТО. Речь идет об американских вооружениях и боеприпасах, которые трудно быстро заменить европейскими аналогами:

  1. Формирование потребностей: Украина определяет критические позиции (ПВО, ракеты, артиллерийские снаряды).
  2. Пакетирование: Украина, США и НАТО формируют стандартизированные пакеты стоимостью около $500 млн каждый.
  3. Финансирование и закупка: страны-партнеры вносят вклад в общий фонд, после чего США закупают и поставляют необходимое вооружение.

Ключевые доноры программы

За 2025-2026 годы наибольшие взносы в рамках PURL внесли:

  • Норвегия: $1,36 млрд
  • Нидерланды: $1,163 млрд
  • Германия: $900 млн
  • Канада: $834 млн
  • Швеция: $546 млн

Преимущества и последующие задачи

PURL позволяет максимально целево и оперативно использовать средства партнеров, уменьшая административную нагрузку и дублирование усилий. Главной задачей на будущее остается обеспечение системных и регулярных взносов от партнеров по бесперебойной поставке боеприпасов и ракет для ПВО.

Министерство обороны Украины выразило благодарность Соединенным Штатам, НАТО и всем странам-участникам за поддержку инициативы.

Напомним, ранее страны Контактной группы в формате "Рамштайн" объявили о новую помощь Украине на $4 млрд, из которых около $1 млрд направят именно через механизм PURL для закупки ракет к Patriot.

Автор:
Максим Кольц