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Около $7 млрд на критическое оружие: как инициатива PURL помогает Украине
Министерство обороны Украины подвело итоги первого года работы оружейной инициативы PURL. К механизму присоединились 29 стран, внесших $6,7 млрд для закупки американского вооружения, в том числе 95% всех ракет-перехватчиков для систем Patriot.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Министерства обороны Украины.
К инициативе, которую США и НАТО запустили в июле 2025 года, присоединились 29 стран-26 государств-членов НАТО и три страны-партнера. Общий объем финансовых взносов составил $6,7 млрд, что позволило профинансировать более 10 пакетов помощи.
Важнейшим результатом работы механизма стало обеспечение Украины ракетами-перехватчиками для систем ПВО Patriot (в частности, PAC-3), которые критически нужны для защиты городов и инфраструктуры от российских баллистических атак. Пока около 95% таких перехватчиков Украина получает именно через PURL.
Как работает механизм
PURL работает на основе приоритетного списка потребностей, который определяет Украина и согласовывает с США и НАТО. Речь идет об американских вооружениях и боеприпасах, которые трудно быстро заменить европейскими аналогами:
- Формирование потребностей: Украина определяет критические позиции (ПВО, ракеты, артиллерийские снаряды).
- Пакетирование: Украина, США и НАТО формируют стандартизированные пакеты стоимостью около $500 млн каждый.
- Финансирование и закупка: страны-партнеры вносят вклад в общий фонд, после чего США закупают и поставляют необходимое вооружение.
Ключевые доноры программы
За 2025-2026 годы наибольшие взносы в рамках PURL внесли:
- Норвегия: $1,36 млрд
- Нидерланды: $1,163 млрд
- Германия: $900 млн
- Канада: $834 млн
- Швеция: $546 млн
Преимущества и последующие задачи
PURL позволяет максимально целево и оперативно использовать средства партнеров, уменьшая административную нагрузку и дублирование усилий. Главной задачей на будущее остается обеспечение системных и регулярных взносов от партнеров по бесперебойной поставке боеприпасов и ракет для ПВО.
Министерство обороны Украины выразило благодарность Соединенным Штатам, НАТО и всем странам-участникам за поддержку инициативы.
Напомним, ранее страны Контактной группы в формате "Рамштайн" объявили о новую помощь Украине на $4 млрд, из которых около $1 млрд направят именно через механизм PURL для закупки ракет к Patriot.