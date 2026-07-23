Около $7 млрд на критическое оружие: как инициатива PURL помогает Украине

Министерство обороны Украины подвело итоги первого года работы оружейной инициативы PURL. К механизму присоединились 29 стран, внесших $6,7 млрд для закупки американского вооружения, в том числе 95% всех ракет-перехватчиков для систем Patriot.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Министерства обороны Украины.

К инициативе, которую США и НАТО запустили в июле 2025 года, присоединились 29 стран-26 государств-членов НАТО и три страны-партнера. Общий объем финансовых взносов составил $6,7 млрд, что позволило профинансировать более 10 пакетов помощи.

Важнейшим результатом работы механизма стало обеспечение Украины ракетами-перехватчиками для систем ПВО Patriot (в частности, PAC-3), которые критически нужны для защиты городов и инфраструктуры от российских баллистических атак. Пока около 95% таких перехватчиков Украина получает именно через PURL.

Как работает механизм

PURL работает на основе приоритетного списка потребностей, который определяет Украина и согласовывает с США и НАТО. Речь идет об американских вооружениях и боеприпасах, которые трудно быстро заменить европейскими аналогами:

Формирование потребностей: Украина определяет критические позиции (ПВО, ракеты, артиллерийские снаряды). Пакетирование: Украина, США и НАТО формируют стандартизированные пакеты стоимостью около $500 млн каждый. Финансирование и закупка: страны-партнеры вносят вклад в общий фонд, после чего США закупают и поставляют необходимое вооружение.

Ключевые доноры программы

За 2025-2026 годы наибольшие взносы в рамках PURL внесли:

Норвегия: $1,36 млрд

Нидерланды: $1,163 млрд

Германия: $900 млн

Канада: $834 млн

Швеция: $546 млн

Преимущества и последующие задачи

PURL позволяет максимально целево и оперативно использовать средства партнеров, уменьшая административную нагрузку и дублирование усилий. Главной задачей на будущее остается обеспечение системных и регулярных взносов от партнеров по бесперебойной поставке боеприпасов и ракет для ПВО.

Министерство обороны Украины выразило благодарность Соединенным Штатам, НАТО и всем странам-участникам за поддержку инициативы.

Напомним, ранее страны Контактной группы в формате "Рамштайн" объявили о новую помощь Украине на $4 млрд, из которых около $1 млрд направят именно через механизм PURL для закупки ракет к Patriot.