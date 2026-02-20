Запланована подія 2

Walmart потерял лидерство: Amazon возглавила мировой рейтинг продаж

Amazon
Amazon рекордно увеличила объем продаж

Amazon.com Inc. обошла Walmart и стала крупнейшей компанией мира по объему продаж, зарегистрировав рекордные $717 млрд дохода за 2025 год, тогда как Walmart за 12 месяцев до 31 января 2026 года получил $713,2 млрд.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Bloomberg.

Amazon опередила Walmart

Компания Amazon.com Inc. официально вытеснила Walmart Inc. с позиции крупнейшей мировой компании по объему продаж, демонстрирующей масштабы роста гиганта электронной коммерции и облачных вычислений с момента скромного старта в 1994 году, как онлайн-продавец книг в гараже Джеффа Безоса в Сиэтле.

За 12 месяцев Walmart получил $713,2 млрд дохода. В то же время Amazon за финансовый 2025 год заработала $717 млрд. За последнее десятилетие доход Amazon рос почти в 10 раз быстрее, чем у Walmart, благодаря переходу потребителей в онлайн и развитию облачного бизнеса Amazon Web Services (AWS).

Amazon и Walmart конкурируют за покупателей: Amazon является крупнейшим онлайн-ритейлером из 2,7 млрд посещений ежемесячно, тогда как Walmart остается лидером физической торговли с более чем 10 000 магазинов и шоппинг-клубов по всему миру.

Облачные вычисления как ключ к доминированию

Существенной составляющей рекордного дохода Amazon является бизнес облачных вычислений, где Walmart не конкурирует. Без AWS доход Amazon в 2025 году составил $588 млрд. Центры обработки данных становятся критической инфраструктурой в эпоху искусственного интеллекта, что обеспечивает Amazon финансовое преимущество.

Эксперты отмечают, что доминирование Amazon по доходам не означает побед в розничной торговле. В то же время Walmart успешнее развивает физические магазины даже после приобретения Whole Foods Market в 2017 году.

Наибольший доход не обязательно означает высокую рыночную капитализацию: например, Nvidia Corp. является крупнейшей по капитализации компанией мира ($4,5 трлн), вдвое превышающей Amazon и вчетверо Walmart. Безос сейчас четвертый в списке самых богатых людей мира с активами $228 млрд, значительная часть которых связана с акциями Amazon.

Что известно об Amazon

Amazon (Amazon.com, Inc.) — ведущая американская технологическая компания, основанная Джеффом Безосом в 1994 году как интернет-магазин. С тех пор компания превратилась в крупнейшего в мире онлайн-ритейлера и провайдера облачных услуг, занимая лидирующие позиции в электронной коммерции, стриминговых сервисах, производстве электроники и логистике.

Amazon предлагает более 600 миллионов товаров, развивает сервис Prime Video, искусственный интеллект, умные устройства, такие как Kindle и Echo, а также собственную систему доставки, включая роботизированные составы.

С 2021 года компанию возглавляет Энди Джесси, сменивший в должности генерального директора основателя Джеффа Безоса. Amazon продолжает оставаться символом технологического совершенства и инновационного развития, объединяя электронную коммерцию, облачные вычисления и передовые цифровые сервисы.

Amazon в Украине

Официального представительства Amazon в Украине нет. Прямая доставка по Украине доступна только для части товаров. Большинство украинцев используют сервисы перевозчиков-форвардеров (Новая Почта Глобал, Meest, Unitrade Express).

Однако Украина уже активно сотрудничает с Amazon Web Services (AWS). Интеграция технологий OpenAI в облачную инфраструктуру Amazon может означать, что украинское Минцифры получит доступ к наиболее продвинутым инструментам ИИ через уже существующие партнерства.

Ранее Amazon объявил об инвестициях в объеме до $50 млрд для расширения возможностей искусственного интеллекта и суперкомпьютерной инфраструктуры для клиентов Amazon Web Services (AWS) среди государственных учреждений США.

Автор:
Ольга Опенько