В Пермском крае России произошла атака беспилотников на нефтеперерабатывающий завод "Пермнефтеоргсинтез" компании "ЛУКойл", входящий в десятку крупнейших предприятий отрасли в РФ. По сообщениям местных каналов, на территории завода зафиксировали по меньшей мере три попадания дронов, а очевидцы опубликовали фото и видео нескольких очагов возгорания.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на материал The Moscow Times.

По оценке OSINT-аналитика канала Astra, основная ячейка пожара расположена на площадке первичной переработки нефти, где сосредоточены ключевые технологические установки, объекты электрообессоливания и атмосферно-вакуумной перегонки.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подтвердил новые повреждения на неназванном промышленном объекте в результате работы ПВО и мобильных огневых групп, отметив, что пострадавших нет, в то время как Росавиация ввела в регионе план "Ковёр" и временно приостановила работу местного аэропорта "Большое Савино".

Значение завода и хронология предварительных атак

Предприятие "Пермнефтеоргсинтез" способно перерабатывать до 13 миллионов тонн нефти в год и ежегодно выпускает около 2 миллионов тонн бензина и 5 миллионов тонн дизельного горючего.

Нынешний удар стал, по меньшей мере, седьмой атакой на этот нефтеперерабатывающий завод с начала 2026 года. Ранее после попадания беспилотников в начале мая и конце августа предприятие уже полностью останавливало работу из-за значительных повреждений перерабатывающих установок.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина атаковала нефтяной узел "Дружбы", где вспыхнули масштабные пожары. В ночь на 23 ноября беспилотники повторно ударили по нефтеперекачивающей станции "Калейкино" в российском Татарстане, являющемся важным узлом системы нефтепровода "Дружба", а также сообщалось о взрывах и возгораниях возле нефтеперерабатывающего завода в Новошахтинске Ростовской области РФ.