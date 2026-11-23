В ночь на 23 ноября беспилотники повторно атаковали нефтеперекачивающую станцию "Калейкино" в российском Татарстане, являющуюся важным узлом системы нефтепровода "Дружба". На территории объекта вспыхнул сильный пожар. В то же время о взрывах и возгораниях вблизи нефтеперерабатывающего завода сообщали в Новошахтинске Ростовской области РФ.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Мoscowtimes.

По информации местных жителей, ночью вблизи Альметьевска прогремели взрывы, после которых возник пожар в районе станции "Калейкино".

Журналисты Astra проанализировали видеозаписи очевидцев и установили, что возгорание произошло именно на территории нефтеперекачивающей станции.

Объект расположен примерно в 1300 км от украинской границы.

Это уже вторая атака на станцию менее чем через неделю. Предыдущий удар произошел 19 ноября. Тогда российские власти сообщали, что удалось избежать масштабного пожара.

Почему станция "Калейкино" важна для российской нефтяной отрасли

Нефтеперекачивающая станция принимает, хранит и транспортирует нефть с месторождений Татарстана, Западной Сибири, Удмуртии и Башкортостана.

Отсюда сырье направляют по магистральным трубопроводам, в частности через систему "Дружба", в направлении Нижнего Новгорода, Самары и на нефтеперерабатывающие предприятия.

На территории станции находится большой резервуарный парк.

"Калейкино" играет немаловажную роль в транспортировке нефти для внутренней переработки и экспортных маршрутов России.

Масштабы повреждений после ночной атаки и возможное влияние на работу трубопроводной системы пока неизвестны.

Пожар вблизи Новошахтинского НПЗ

В ту же ночь беспилотники атаковали Ростовскую область России. Местные жители сообщали о многочисленных взрывах и сильном пожаре в Новошахтинске.

По результатам анализа видеозаписей Astra установила, что возгорание могло возникнуть на территории Новошахтинского завода нефтепродуктов или соседней компании "ТАТА-ГАЗ", занимающейся торговлей горючим, его хранением и логистикой.

Новошахтинский завод нефтепродуктов является одним из крупных нефтеперерабатывающих предприятий юга России. Он принадлежит компании "Юг Энерго" и подключен к нефтепроводу "Суходольна - Родионовская".

У предприятия также есть собственный нефтеналивной терминал в Ростове-на-Дону и флот для транспортировки нефтепродуктов.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь подтвердил возникновение пожара в результате падения обломков беспилотников, однако не уточнил, какой именно объект загорелся.

По его словам, в течение ночи над регионом сбили более 80 дронов.

Напомним, ранее украинские беспилотники атаковали два больших НПЗ в России. По данным Reuters, ноябрьская серия ударов привела к фактической остановке трех крупных нефтеперерабатывающих предприятий, обеспечивающих горючим Москву и область.