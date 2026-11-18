В ночь на 18 ноября беспилотники массированно атаковали Краснодарский край России. Под ударом оказались сразу два нефтеперерабатывающих завода — Ильский и Афипский.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Telegram-канал Exilenova+, ссылаясь на сообщения местных жителей.

Это подтверждают источники Astra, зафиксировавшие пожары на обоих предприятиях.

Оба завода принадлежат к крупнейшим НПЗ Краснодарского края.

Как сообщил Оперативный штаб Краснодарского края, обломки сбитых беспилотников якобы упали на территории двух предприятий, повлекшие пожары.

Об атакованных НПЗ

Афипский НПЗ входит в тройку крупнейших в Краснодарском крае и в пятерку крупнейших на юге России. Он способен перерабатывать более 7 млн тонн нефти в год. Завод производит бензин, дизельное топливо, авиационный керосин и другие нефтепродукты. Атака на предприятие стала восьмой с начала года и второй за месяц. В последний раз дроны били по нему 6 ноября.

Ильский НПЗ также входит в топ-3 в Краснодарском крае. Завод мощностью около 6,6 млн тонн нефти в год выпускает бензин, дизтопливо и другую продукцию. Под налет дронов предприятие попадало в последний раз 16 ноября. В Генштабе Вооруженных сил Украины (ВСУ) утверждали, что в результате были поражены три установки атмосферной перегонки нефти.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) возобновили удары по российским НПЗ в конце октября и за последние недели атаковали около 10 из 35 заводов. В частности, под удары попали Новокуйбышевский, Рязанский, Афипский, Саратовский, Ярославский, Омский, Нижегородский, Уфимский и Киришский НПЗ.

При этом украинские атаки с конца октября вывели из строя мощности российских НПЗ, обеспечивавших около 30% переработки нефти.

Ноябрьская кампания украинских ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам привела к фактической остановке работы трех крупных предприятий, обеспечивающих горючим Москву и область. В настоящее время единственным действующим заводом в регионе остается Московский НПЗ "Газпромнефти", но и он после июльской атаки работает всего на 70% мощности — перерабатывает около 168 тысяч баррелей в сутки из 240 тысяч.

Новый кризис нефтепереработки уже вылился в дефицит топлива на АЗС как минимум в восьми регионах, где появились ограничения на продажу бензина. Ограничения были введены в Ленинградской, Нижегородской, Архангельской, Новосибирской, Пензенской областях, также в Карелии и Бурятии. В Москве вернулись лимиты на заправках "Роснефти" – не более 50 литров топлива на автомобиль и не более 20 литров в канистру.