Цементний завод "Пушка" продадуть з аукціону: що входить в його інфраструктуру

На початку 2024 року Кабмін може виставити на аукціон Краматорський цементний завод "Пушка". Про це повідомив Президент Асоціації "Укрцемент" Павло Качур під час круглого столу "Цемент: можливості та виклики для виробників і споживачів".

Підприємство внесли у список 50 компаній, які виставляють на продаж в межах масштабної конфіскації російських активів. У структурі власності ПрАТ "Краматорський цементний завод – Пушка" 0,0477808768985433% акцій, які через "Сбербанк Росії" належить SIB (Cyprus) Limited, Кіпр.

Об’єкт, за словами Качура, вважається дуже перспективним, враховуючи майбутню відбудову і велику потребу в цементі. Крім того, інфраструктура "Пушки" дозволяє майже одразу запускати виробництво: для повноцінного функціонування потрібно добудувати піч і модернізувати обладнання.

"Завод має хорошу локацію – це центр міста. Сьогодні фактично купуються млини, локація і кар’єр. Лише піч треба буде збудувати, але це набагато легше, ніж будувати на порожньому місц. Бо якщо ти купуєш голий майданчик, потрібен проєкт, погодження всіх інстанцій, що займає багато часу", – розповів президент асоціації в коментарі delo.ua.

До того ж, кар’єр має живі млини та дозволи на експлуатацію, тобто є реальним родовищем.

За словами Качура, ціна буде сприятлива, враховуючи те, що іноземці не ризикнуть піти на купівлю підприємства в Краматорську.

"Зважаючи на те, що кількість покупців і в Україні мала, думаю, це може бути ціна до 10 млн доларів. Лише вартість кар’єру десь починається від 6 млн доларів", - наголосив він.

ПрАТ "Краматорський цементний завод – Пушка" з проєктною потужністю 85 тис. тонн збудувало бельгійське акціонерне товариство в 1912 році. Проєкт створений під розбудову Донбасу, де активно будувалися шахти, металургійні й машинобудівні заводи.

Нагадаємо, влітку зірвалася спроба купівлі ірландцями цементного заводу. Світовий виробник цементу з активами в Україні CRH підготував документи на купівлю заводів на Волині та Миколаївщині, але Антимонопольний комітет України не прийняв заяву.