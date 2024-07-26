АМКУ назвал условия для ирландской группы CRH по покупке двух цементных заводов Украины

Для завершения приобретения украинских цементных заводов ирландская группа CRH должна передать до 28% акций приобретенной компании “Дикергофф Цемент Украина” независимому инвестору.

Соответствующее решение обнародовано на сайте Антимонопольного комитета Украины (АМКУ).

Какие требования выдвинул АМКУ к CRH

Для того чтобы завершить сделку, CRH должно в течение девяти месяцев передать 25-28% акций ЧАО "Дикергофф цемент Украина" независимому инвестору, пишет Forbes. Ожидается, что им станет Европейский банк реконструкции и развития, поскольку в декабре 2023 года CRH подписала мандатное письмо с ЕБРР о совместной готовности инвестировать в украинские заводы "Дикергофф Цемент Украина".

Среди требований АМКУ к CRH — обеспечение независимого контроля над заводами, сохранение их производственных мощностей, а также гарантии равных условий и рыночных цен для потребителей цемента.

Кроме того, ирландская группа будет обязана регулярно отчитываться АМКУ об объемах производства продукции и поставках ее на рынок Украины.

Отмечается, что АМКУ ожидает предложения от участников рынка цемента по предложенным CRH условиям до 1 августа.

CRH покупает цементные заводы в Украине

Международная компания CRH – ведущий производитель строительных материалов в мире.

CRH работает под брендом Cemark. Компании принадлежат три завода: в Каменец-Подольском, Одессе и Николаеве.

Сейчас ирландский гигант нацелился на выходящие с украинского рынка "Волынь-цемент" и "Югцемент" итальянской компании Buzzi.

Решение – на согласовании в АМКУ с сентября 2023 года, хотя стандартное время на рассмотрение – 45 дней. Если разрешение будет предоставлено, то поглощение заводов Buzzi за €100 млн станет вторым по размеру чеку M&A-соглашением во время войны.

Справка:

"Дикергофф цемент Украина" – дочерняя компания итальянской Buzzi. В Украине она владеет заводами "Волынь-цемент" в Здолбунове, "Югцемент" на Николаевщине, а также имеет активы в Киеве, Одессе и Николаеве.