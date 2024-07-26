АМКУ назвав умови для ірландської групи CRH щодо купівлі двох цементних заводів України

Для завершення придбання українських цементних заводів ірландська група CRH повинна передати до 28% акцій придбаної компанії "Дікергофф Цемент Україна" незалежному інвестору.

Відповідне рішення оприлюднено на сайті Антимонопольного комітету України (АМКУ).

Які вимоги висунув АМКУ до CRH

Для того, щоб завершити угоду, CRH має протягом дев’яти місяців передати 25-28% акцій ПрАТ "Дікергофф цемент Україна" незалежному інвестору, пише Forbes. Очікується, що ним стане Європейський банк реконструкції та розвитку, оскільки в грудні 2023 року CRH підписала мандатний лист з ЄБРР про спільну готовність інвестувати в українські заводи "Дікергофф Цемент Україна".

Також серед вимог АМКУ до CRH - забезпечення незалежного контролю над заводами, збереження їхніх виробничих потужностей, а також гарантії рівних умов та ринкових цін для споживачів цементу.

Крім того, ірландська група буде зобов’язана регулярно звітувати АМКУ про обсяги виробництва продукції та постачання її на ринок України.

Зазначається, що АМКУ очікує на пропозиції від учасників ринку цементу щодо запропонованих CRH умов до 1 серпня.

CRH купує цементні заводи в Україні

Міжнародна компанія CRH - провідний виробник будівельних матеріалів у світі.

В Україні CRH працює під брендом Cemark. Компанії належать три заводи: в Камʼянець-Подільському, Одесі та Миколаєві.

Зараз ірландський гігант націлився на "Волинь-цемент" і "Південьцемент" італійської компанії Buzzi, яка виходить з українського ринку.

Рішення – на погодженні в АМКУ з вересня 2023-го, хоча стандартний час на розгляд – 45 днів. Якщо дозвіл нададуть, то поглинання заводів Buzzi за €100 млн стане другою за розміром чеку M&A-угодою під час війни.

Довідка:

"Дікергофф цемент Україна" – дочірня компанія італійської Buzzi. В Україні вона володіє заводами "Волинь-цемент" у Здолбунові, "Південьцемент" на Миколаївщині, а також має активи у Києві, Одесі та Миколаєві.