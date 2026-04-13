Україна та Канада запустили обмін митними даними для боротьби з контрабандою

7 квітня набула чинності Угода між Україною та Канадою про взаємну адміністративну допомогу в митних справах після обміну дипломатичними нотами між сторонами.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінфін.

Перед цим документ був введений у дію указом Володимир Зеленський. Саму угоду підписали 24 серпня 2025 року міністр фінансів Сергій Марченко та посол Канади в Україні Наталка Цмоць.

Документ формує правову основу для поглиблення співпраці між митними органами двох країн. Йдеться передусім про системний обмін інформацією, який дозволить ефективніше запобігати, виявляти та розслідувати порушення митного законодавства.

Очікується, що реалізація угоди посилить контроль у міжнародній торгівлі та підвищить безпеку ланцюгів постачання. Окремий акцент зроблено на протидії контрабанді, незаконному обігу зброї, наркотиків та інших ризикових товарів.

Для бізнесу це означає поступове посилення комплаєнсу у зовнішньоекономічній діяльності, зростання прозорості митних процедур і зниження ризиків недобросовісної конкуренції.

Окрім цього Україна та Канада посилили співпрацю в енергетиці, житловому будівництві та видобутку ресурсів. 

Автор:
Тетяна Гойденко