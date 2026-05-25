Експорт продуктів, цифровізація та розвиток лабораторій: Україна та Канада посилюють партнерство

Представники Держпродспоживслужби та посольства Канади в Україні провели робочу зустріч щодо розширення доступу української агропродукції на канадський ринок. Подальше партнерство передбачає запуск цифрової системи державного контролю eFood та вихід на ринок нових категорій українських товарів, зокрема олії, кормів та риби.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Держпродспоживслужба.

На сьогодні між країнами погоджено 6 форм ветеринарних сертифікатів на експорт української продукції. Документи дозволяють постачати до Канади молочну продукцію, яйця, товари птахівництва та бджільництва.

У напрямі імпорту канадських товарів в Україну погоджено 16 форм сертифікатів для ввезення продукції тваринного походження, кормів та племінних ресурсів. До Реєстру потужностей, з яких дозволено імпорт м'яса та м'ясопродуктів в Україну, внесено 53 канадські підприємства.

Сторони обговорили відкриття канадського ринку для наступних українських товарів:

соняшникова олія;

композитні продукти;

продукція переробки птахівництва;

риба та рибні продукти;

корми для домашніх тварин;

пшениця;

соя;

кукурудза.

Для прискорення процедур заплановано робочий дзвінок між Держпродспоживслужбою та Канадським агентством інспекції харчових продуктів.

"Для нас співпраця з Канадою — це не лише про розвиток торгівлі…Ми зацікавлені у практичній взаємодії — від погодження доступу продукції на ринки до цифровізації процесів і розвитку лабораторної спроможності", — зазначив перший заступник голови Держпродспоживслужби Олег Осіян.

Канадській стороні презентували розробку системи eFood. Ця цифрова платформа призначена для централізації процесів державного контролю у сферах безпечності харчових продуктів, ветеринарної медицини та захисту прав споживачів. Система гармонізується з вимогами ЄС для забезпечення сумісності з європейськими цифровими платформами TRACES, RASFF та IMSOC. Для обміну досвідом у сфері електронної сертифікації планується проведення спільних вебінарів.

У межах розвитку лабораторної бази обговорювалися такі заходи:

організація навчальних візитів українських фахівців до лабораторій Канади;

проведення стажувань та практичних навчань;

участь у міжлабораторних порівняльних випробуваннях;

технічна підтримка та передача лабораторного обладнання.

Нагадаємо, сільськогосподарська продукція наразі формує 56% загального експорту країни, що становить 17% ВВП. Обсяг аграрного експорту перевищує 22,5 млрд доларів. Україна відкрила 23 нові ринки для реалізації вітчизняної агропродукції.