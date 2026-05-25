Экспорт продуктов, цифровизация и развитие лабораторий: Украина и Канада усиливают партнерство
Представители Госпотребпотребслужбы и посольства Канады в Украине провели рабочую встречу по расширению доступа украинской агропродукции на канадский рынок. Дальнейшее партнерство подразумевает запуск цифровой системы государственного контроля eFood и выход на рынок новых категорий украинских товаров, в частности масла, кормов и рыбы.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Госпродпотребслужба.
На сегодняшний день между странами согласовано 6 форм ветеринарных сертификатов на экспорт украинской продукции. Документы позволяют поставлять в Канаду молочную продукцию, яйца, товары птицеводства и пчеловодства.
В направлении импорта канадских товаров в Украину было согласовано 16 форм сертификатов для ввоза продукции животного происхождения, кормов и племенных ресурсов. В Реестр мощностей, с которых разрешен импорт мяса и мясопродуктов в Украину, внесено 53 канадских предприятия.
Стороны обсудили открытие канадского рынка для следующих украинских товаров:
- подсолнечное масло;
- композитные продукты;
- продукция переработки птицеводства;
- рыба и рыбные продукты;
- корма для домашних животных;
- пшеница;
- соя;
- кукуруза.
Для ускорения процедур запланирован рабочий звонок между Госпродпотребслужбой и Канадским агентством инспекции пищевых продуктов.
"Для нас сотрудничество с Канадой - это не только о развитии торговли... Мы заинтересованы в практическом взаимодействии - от согласования доступа продукции на рынки до цифровизации процессов и развития лабораторной способности", - отметил первый заместитель председателя Госпродпотребслужбы Олег Осиян.
Канадской стороне представили разработку системы eFood. Эта цифровая платформа предназначена для централизации процессов государственного контроля в области безопасности пищевых продуктов, ветеринарной медицины и защиты прав потребителей. Система гармонизируется с требованиями ЕС для обеспечения совместимости с европейскими цифровыми платформами TRACES, RASFF и IMSOC. Для обмена опытом в сфере электронной сертификации планируется проведение совместных вебинаров.
В рамках развития лабораторной базы обсуждались следующие мероприятия:
- организация обучающих визитов украинских специалистов в лаборатории Канады;
- проведение стажировок и практических учений;
- участие в межлабораторных сравнительных испытаниях;
- Техническая поддержка и передача лабораторного оборудования.
Напомним, сельскохозяйственная продукция формирует 56% общего экспорта страны, что составляет 17% ВВП. Объем аграрного экспорта превышает 22,5 млрд. долларов. Украина открыла 23 новых рынка для реализации отечественной агропродукции.