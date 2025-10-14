Экспорт украинских яблок в Канаду стартует несмотря на снижение урожая

Украинские яблоки впервые отправляются на канадский рынок. Несмотря на сложный сезон и более низкий, чем обычно, урожай из-за заморозков и дождей, экспортеры уже готовят первые партии фруктов, а высокий спрос в Европе подтверждает их конкурентоспособность.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение EastFruit.

Об урожае и экспорте яблок

Сезон яблок в Украине в 2025 году оказался сложным и неравномерным. Урожай в разных регионах колеблется от нормального до значительно ниже, чем в прошлом году, из-за поздних весенних заморозков, града и других стихийных явлений. В некоторых областях яблоки созрели хорошо, в то время как в других урожайность снизилась почти вдвое. Кроме того, во время сбора урожая аграрии сталкиваются с дождями и низкими температурами, из-за чего уборка уже задержалась на две недели.

На сегодня собрано около половины урожая, и по оценкам экспертов он будет ниже среднего за последние 10 лет. Однако по сравнению с предыдущими тремя сезонами урожай можно считать средним. Несмотря на сложные погодные условия, украинские яблоки отличаются высоким качеством и хорошим вкусом.

Спрос на украинские яблоки продолжает расти, особенно на европейских рынках, где покупатели ценят их конкурентоспособность и привлекательный вид. Одновременно из-за дефицита рабочих для сбора и погодных трудностей производителям приходится выполнять ранее согласованные контракты на поставку.

Впервые украинские яблоки будут экспортированы на канадский рынок. Компания USPA Fruit уже подготовила первые партии фруктов для отправки, а канадская сторона подтвердила и согласовала все необходимые условия. Кроме того, высокий спрос на украинские яблоки в Европе и дефицит продукции в Турции создают благоприятные условия для роста экспорта.

По прогнозам экспертов, сезон 2025/2026 станет сезоном высоких цен на яблоки, что обусловлено сочетанием низкого урожая, сложных погодных условий и экономических факторов, таких как высокая инфляция в Европе и укрепление евро по отношению к доллару США, на который преимущественно ориентированы экспортные рынки.

Напомним, в начале марта Украина провела успешные переговоры с канадской стороной, в результате которых Агентство пищевой инспекции Канады (CFIA) утвердило программу по экспорту свежих яблок из Украины в Канаду.