Експорт українських яблук до Канади стартує попри зниження врожаю

Українські яблука вперше вирушають на канадський ринок. Попри складний сезон і нижчий, ніж зазвичай, врожай через заморозки та дощі, експортери вже готують перші партії фруктів, а високий попит у Європі підтверджує їхню конкурентоспроможність.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення EastFruit.

Про урожай та експорт яблук

Сезон яблук в Україні 2025 року виявився складним і нерівномірним. Врожай у різних регіонах коливається від нормального до значно нижчого, ніж минулого року, через пізні весняні заморозки, град та інші стихійні явища. У деяких областях яблука дозріли добре, тоді як в інших врожайність знизилася майже вдвічі. Крім того, під час збору врожаю аграрії стикаються з дощами і низькими температурами, через що збирання вже затрималося на два тижні.

На сьогодні зібрано близько половини врожаю, і за оцінками експертів він буде нижчим за середній за останні 10 років. Однак, порівняно з попередніми трьома сезонами, врожай можна вважати середнім. Незважаючи на складні погодні умови, українські яблука відзначаються високою якістю і гарним смаком.

Попит на українські яблука продовжує зростати, особливо на європейських ринках, де покупці цінують їхню конкурентоспроможність і привабливий вигляд. Одночасно через дефіцит робочих для збору та погодні труднощі виробникам доводиться виконувати раніше узгоджені контракти на поставку.

Вперше українські яблука будуть експортовані на канадський ринок. Компанія USPA Fruit вже підготувала перші партії фруктів для відправки, а канадська сторона підтвердила і погодила всі необхідні умови. Крім того, високий попит на українські яблука в Європі та дефіцит продукції в Туреччині створюють сприятливі умови для зростання експорту.

За прогнозами експертів, сезон 2025/2026 стане сезоном високих цін на яблука, що зумовлено поєднанням низького врожаю, складних погодних умов та економічних факторів, таких як висока інфляція в Європі та зміцнення євро щодо долара США, на який переважно орієнтовані експортні ринки.

Нагадаємо, на початку березня Україна провела успішні переговори із канадською стороною, в результаті яких Агентство харчової інспекції Канади (CFIA) затвердило програму експорту свіжих яблук з України до Канади.