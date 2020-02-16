В РФ назвали условие для проведения следующей "нормандской встречи"

Решение о проведении нового саммита в "нормандском формате" будет принято исходя из прогресса в выполнении текущих договоренностей.

Об этом заявил заместитель главы МИД России Александр Грушко на полях Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает РБК.

"Была договоренность абсолютно четкая, что новая встреча [в "нормандском формате"] должна подвести итог тому, что было обговорено на предыдущей встрече. Это касается разведения сил, прекращения огня, разминирования, обмена пленными, внедрения формулы Штайнмайера в [украинское] законодательство и некоторых других вещей", — отметил российский диплома.

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Он уточнил, что главным условием для проведение нового саммита являются "подвижка по комплексу договоренностей — как на треке безопасности, так и на политическом треке".

"Одновременное движение по этим трекам — стержень той философии, которая была заложена в минские договоренности", — пояснил Грушко.

По его словам, Россия продолжит настаивать на соблюдении уже достигнутых договоренностей.

"Собираться можно, но если на земле не происходит изменений к лучшему, то польза от таких встреч весьма сомнительна", — добавил замглавы МИДа.

В качестве одного из главных препятствий на пути реализации минских соглашений Грушко назвал "отсутствие всякой готовности Киева к нормальному диалогу с Донецком и Луганском".

"Это обязательство вопиющим образом не выполняется, хотя оно является одним из основных условий минского пакета", — отметил российский дипломат.

Напомним, предыдущая встреча в "нормандском формате" прошла в Париже в декабре 2019 года. Помимо российского и украинского лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского в ней участвовали канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон.

В частности, они договорились об установлении на Донбассе перемирия до конца 2019 года и о создании трех новых районов отвода сил к концу марта 2020 года. Помимо этого участники саммита условились о продлении закона об особом статусе региона, чтобы затем провести в нем выборы.

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Позже Зеленский заявил о необходимости внести изменения в минские соглашения, которые, в частности, могут коснуться вопроса контроля над границей. Представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы Алексей Резников сообщил, что предложения по изменениям в договоренности будут подготовлены к следующей встрече в "нормандском формате". Это необходимо для того, чтобы "они сработали", пояснял он.

Известно, что после этих высказываний Путин в ходе телефонных переговоров с Зеленским задал тому вопрос, намерен ли Киев реально выполнять минские договоренности.