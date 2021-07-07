Политика 9 минут назад

Посольство США временно возглавит главный знаток Украины в Госдепе

Кристина Квин отправится в отпуск, но вернется в Украину две недели спустя

Джордж Кент. Фото: посольство США в Украине Джордж Кент. Фото: посольство США в Украине
Джордж Кент. Фото: посольство США в Украине

Заместитель помощника госсекретаря США в Бюро по делам Европы и Евразии Джордж Кент в июле временно заменит Кристину Квин в качестве исполняющего обязанности временного поверенного в делах США в Украине. Об этом сообщает ZN.ua со ссылкой на информацию американского посольства.

"Джордж Кент прибудет в Киев в конце этой недели, чтобы исполнять обязанности временного поверенного в делах в посольстве США в Киеве до конца этого месяца. Временный поверенный в делах США Кристина Квин вернется в Украину после двухнедельного отпуска и приступит к исполнению своих обязанностей", — сообщили в посольстве.

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Кент уже работал в посольстве США в Киеве две каденции — последнюю в 2015-2018 годах в должности заместителя главы миссии США.

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Известно, что дипломат хорошо осведомлен о всех влиятельных и состоятельных лицах в Украине и происходящих в ней событиях, при этом свободно владеет украинским и русским языками.

Как отмечает также ZN.ua, собеседники издания предполагают, что если Кент, бывший в свое время активным промоутером с американской стороны создания в Украине антикоррупционных органов, возглавит посольство даже на короткое время, "борьба с коррупцией в нашей стране получит новый значительный импульс и достигнет новых глубин".

Напомним, что после отъезда из Украины посла США Мари Йованович в мае 2019 года новый посол так и не был назначен до сих пор. Посольством уже более двух лет руководит временная поверенная в делах США Кристина Квин, прибывшая в Украину спустя неделю после инаугурации президента Владимира Зеленского.

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