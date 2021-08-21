РФ расширила черный список для украинцев: "под нож" попали Кулеба, Данилов и Арахамия

Правительство Российской Федерации выдало постановление, согласно которому список граждан Украины, против которых вводят экономические санкции, увеличивается с 849 до 922 человек.

В частности, как сообщается на правительственном портале, в перечень попали:

– министр иностранных дел Дмитрий Кулеба;

– секретарь СНБО (Совет национальной безопасности и обороны — Delo.ua) Алексей Данилов;

– уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова;

– заместитель министра иностранных дел Эмине Джаппарова;

– председатель Днепропетровской облгосадминистрации Валентин Резниченко и другие.

Перед этим список расширили в декабре 2020 года. Тогда санкции были введены против первого заместителя спикера парламента Руслана Стефанчука и ряда депутатов от "Слуги Народа".

Ранее под санкции попали пятый президент Украины Петр Порошенко, а также Святослав Вакарчук, Кира Рудык и Ахтем Чийгоз.

В документе отмечается, что правительство РФ блокировало (заморозило) безналичные денежные средства, бездокументарные ценные бумаги и имущества на территории России и ввело запрет на перечисление средств (вывод капитала) за пределы территории РФ указанным лицам.

Как отметил на своей странице в Facebook глава СНБО Алексей Данилов, введение санкций со стороны РФ — лучший подарок к 30-летию независимости Украины.

"Считаю это наивысшим отличием и лучшей оценкой нашей совместной работы в отстаивании национальных интересов нашего государства", — написал Данилов.

В свою очередь, глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что санкциями Россия решила отомстить ему за Крымскую платформу.

"Но нас это не остановит. Крым — это Украина", — подчеркнул министр в Twitter.

Напомним, что 23 августа в Киеве по инициативе президента Владимира Зеленского должен пройти саммит "Крымской платформы", на который приедут представители десятков стран.

Накануне же глава государства подписал закон об отмене свободной экономической зоны "Крым".

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