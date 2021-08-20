Меркель едет к Путину и Зеленскому: какими будут последствия для обоих президентов

В пятницу, 20 августа, канцлер ФРГ Ангела Меркель проводит встречу с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. После этого немецкий политик улетит в Украину — переговоры с президентом Владимиром Зеленским запланированы на 22 августа. Отметим, что лидеры двух стран уже встречались не так давно — чуть больше месяца назад в Берлине, и их переговоры носили характер "прощальных": стороны обсудили пандемию COVID-19, Донбасс и "Северный поток-2" и в очередной раз лишь задекларировали свои позиции относительно них.

Предстоящие визиты Меркель в Украину и Россию нужно расценивать как ее последнюю попытку в качестве канцлера достичь ясности в тех же острых вопросах внешнеполитической повестки: прекращении войны на Донбассе и реализации проекта "Северный поток-2". Однако, вероятнее всего, максимумом, который она сможет "выжать" из ситуации, станет лишь подтверждение гарантий безопасности для Украины после запуска газопровода.

Гарантий энергетической безопасности от этого визита Меркель ждет и президент Владимир Зеленский. Об этом он заявил в интервью журналистам ряда международных изданий, сообщает пресс-служба Офиса президента (ОП).

"В первую очередь речь идет о реальных результатах. Я не ожидаю, что канцлер приедет с подарками в Киев. Этого она не делала даже в предыдущие годы. Я надеюсь, что Ангела Меркель и Владимир Путин достигнут определенного соглашения, с которым она прибудет в Киев. Это могут быть гарантии для Украины. Например, то, что Россия согласится на поставки минимальных объемов газа, который будет транспортироваться через газопроводную систему Украины в ЕС", — заявил он.

Но пока гарантии, которые предлагаются Украине, — это намерение Германии сохранить до 2024 года транзит газа через украинскую ГТС, а после — продлить его на срок до 10 лет. Такую позицию в конце июля ФРГ согласовала с США. Кроме сохранения транзита Германия обязалась создать для Украины "зеленый фонд" и инвестировать в него в общей сложности $1 млрд — эти деньги должны быть направлены на содействие энергетической реформе и развитие энергоэффективности Украины. Еще $70 млн ФРГ готова выделить на работу спецуполномоченного по развитию "зеленых" технологий в Украине.

Также США и Германия задекларировали готовность поддерживать энергетическую безопасность Украины и Центрально-Восточной Европы после полноценного запуска "Северного потока-2" и договорились о том, что если РФ будет предпринимать агрессивные действия в этом контексте, то их ответом станут новые санкции.

Впрочем, главной проблемой этих договоренностей является то, что они носят лишь декларативный характер и не имеют юридических обязательств к выполнению. Тем более — для России. И, в частности, именно возможность реализовать их на практике Меркель будет обсуждать с Путиным, считает эксперт Украинского института будущего и сотрудник Стокгольмского центра исследований Восточной Европы Андреас Умланд. Эту же тему для переговоров Меркель "привезет" в Киев, и, по мнению эксперта, в сложившихся обстоятельствах для Зеленского имеет смысл соглашаться на эти переговоры. Так, президент Украины может в который раз задекларировать отрицательное отношение страны к запуску "Северного потока-2", но это вряд ли имеет хоть какие-то шансы изменить позицию Германии. Но обсуждение предложенных США и Германией мер для компенсации может помочь Украине получить от "газовой" сделки хоть какую-то выгоду, считает Умланд.

"Отрицательное отношение Украины к этому проекту останется. Но Украина не может напрямую предотвратить реализацию "Северного потока-2". Предполагаю, что для Зеленского имеет смысл обсуждать те меры, которые предложили в декларации США и Германия. Это некая компенсация, помощь Германии в перестройке украинской энергосистемы, в частности, во внедрении новых экологических технологий", — говорит эксперт.

Второй важный аспект переговоров Меркель и с Путиным, и с Зеленским затронет тему разрешения конфликта на Донбассе, в частности, в вопросе имплементации "формулы Штайнмайера". Впрочем, эта идея имеет еще меньше шансов на успех, чем даже попытка Украины остановить запуск "Северного потока-2". На сегодняшний день позиции сторон относительно политического урегулирования на Донбассе не состыковываются нигде: Украина настаивает на выведении войск, обеспечении своего контроля на границе с Россией, а потом уже — на проведении выборов по украинскому законодательству. Россия же требует проведения выборов в тех обстоятельствах, которые есть сейчас. Но, учитывая еще и то, что РФ еще больше активизировала процесс добровольно-принудительной паспортизации жителей временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, идею с выборами в таких условиях Украина не поддержит.

"В этих переговорах, скорее, будет вопрос о том, можно ли каким-то образом модифицировать "формулу Штайнмайера" так, чтобы она стала приемлемой для Украины. Я не думаю, что это закончится успехом, но это, видимо, попытка Меркель исправить что-то перед уходом с поста канцлера", — добавляет Умланд.

По словам эксперта, Меркель, вероятно, намерена еще раз воспользоваться своим международно-политическим весом для того, чтобы внести вклад в решение этого конфликта и подтолкнуть Россию и Украину к поиску компромисса. Расценивать эту попытку можно положительно, но предполагать, что она может привести к какому-то результату, оснований нет, считает эксперт. И это касается не только прекращения войны на Донбассе: позиции всех трех стран относительно "Северного потока-2" стабильные, и вряд ли сейчас кто-то из них согласится их изменить.