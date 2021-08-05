Политика и экономика 50 минут назад

"Люди на Донбассе не должны соглашаться с оккупацией": главное из интервью Зеленского

Президент Владимир Зеленский заявил, что для того, чтобы начались переговоры относительно разрешения военного конфликта на Донбассе, необходимо прежде всего прекращение огня

Интервью Зеленского телеканалу "Дом". Скриншот: видео интервью Интервью Зеленского телеканалу "Дом". Скриншот: видео интервью
Интервью Зеленского телеканалу "Дом". Скриншот: видео интервью

Президент Владимир Зеленский дал интервью украинскому телеканалу "Дом" в Краматорске Донецкой области, запущенному для вещания прежде всего на временно оккупированные территории Донбасса и аннексированный Крым. Delo.ua рассказывает о главных месседжах, о которых заявил глава государства.

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"Я верю в то, что нельзя садиться за стол с людьми, в руках которых оружие". Зеленский подчеркнул, что для того, чтобы начались переговоры относительно разрешения военного конфликта на Донбассе, необходимо прекращение огня. Дальше, по его словам, можно обсуждать вывод войск и вопрос контроля Украины над границей с РФ.

Он подчеркнул, что всем сторонам переговорного процесса и жителям временно оккупированных территорий важно понимать, что Россия — это сторона конфликта на Донбассе.

"Люди на оккупированных территориях Донбасса и в Крыму должны — им сложно, и это очень опасно, — но они должны не соглашаться с тем, что там происходит, как их оккупировали и так далее. Да, праздновать День независимости. Может быть негромко, не вывешивая флаг на балконе, потому что придут и могут убить. Не надо, берегите свою жизнь, но детям дома надо говорить кто они", — сказал Зеленский.

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"Я считаю, что сегодня 90% успеха в вопросе возвращения Донбасса, в мире, в Украине зависит от одного человека. И точно надо знать, что он с этим живет. И люди на Донбассе должны это понимать и не жить иллюзиями", заявил Зеленский, имея ввиду президента РФ Владимира Путина.

По словам главы государства, со стороны Украины есть политическая воля для прекращения войны на Донбассе, но в больше части это зависит от президента России.

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"Это не моя снисходительность к таким людям. Это мое сочувствие. Я считаю, что мы должны понимать, что ситуации бывают разные и людей нельзя делить по паспорту. Есть в жизни вынужденные меры. Не пройдя через такие испытания, мы все не можем оценить это до конца правильно и адекватно". Зеленский отметил, что процесс вынужденной паспортизации на оккупированных территориях стоит рассматривать с учетом того, что люди могли оказаться в ситуации безысходности: с благодарностью к тем, кто смог отказаться от российского паспорта, и с пониманием к тем, кто не смог этого сделать.

При этом, он подчеркнул, что эта паспортизация со стороны России — это абсолютное нарушение международного права.

"Если ты живешь на территории временно оккупированного Донбасса и считаешь, что "наше дело правое, нам — в Россию, мы — русские", то это большая ошибка — оставаться жить на Донбассе". По словам президента, ситуация на Донбассе изменится вне зависимости от того, как долго он будет оккупирован. При этом без Украины эта территория развиваться не будет. Поэтому глава государства порекомендовал тем, кто считает, что Донбасс — это не Украина, "искать себе место в России".

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ПО МАТЕРИАЛАМ: "Дело"

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