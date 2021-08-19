Власти Германии назначили уполномоченного по транзиту газа Украиной

Правительство Германии назначило Георга Вальдерзее уполномоченным по вопросам транзита газа Украиной.

Он уже исполнял обязанности уполномоченного правительства ФРГ по вопросам транзита газа Украиной в 2019 году, когда проходили переговоры о продлении контракта о транзите, сообщает Deutsche Welle.

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При этом Министерство экономики и энергетики ФРГ заявило, что страна будет прилагать усилия ради "продолжения соглашения о транзите газа между Украиной и Россией на срок до 10 лет", чтобы обеспечить транзит после окончания действующего контракта, который истекает в конце 2024 года.

Указано, что специальный уполномоченный будет действовать как посредник и консультант как для обеих сторон, так и в отношении Еврокомиссии, США и третьих государств, чтобы достичь продления контракта на транзит газа, что будет отвечать интересам всех сторон.

К его задачам будет относиться, в частности, выработка компромисса.

Как ожидается, строительство скандального российского газопровода "Северный поток-2" завершится до конца августа 2021 года.

Ранее стало известно, что канцлер Германии Ангела Меркель 20 августа посетит Россию, а лишь после того 22 августа отправится в Украину.

Напомним, что 12 июля украинский президент Владимир Зеленский летал в Берлин на переговоры с Меркель, которые касались достройки газопровода "Северный поток-2" из России в Германию по дну Балтийского моря. Украина выступает категорически против завершения этого проекта, поскольку лишится имеющихся доходов от транзита российского газа по своей территории, заявляя также об опасности развития российской агрессии в ситуации, когда транзит газа через Украину перестанет быть сдерживающим фактором для РФ.

Меркель, среди прочего, заявила, что в украинское законодательство все же должна быть имплементирована "формула Штайнмайера" — план поэтапной реализации положений Минских соглашений, по которому контроль над границей с Россией на Донбассе перейдет Украине только после проведения в не подконтрольном ей регионе гипотетических местных выборов.

При этом она заявила, что Украина должна оставаться транзитером российского газа даже после запуска газопровода "Северный поток-2".

Тогда ожидалось, что встреча Зеленского с Меркель 12 июля станет последней в их нынешнем статусе, поскольку уже в сентябре в Германии состоятся парламентские выборы, победитель которых выдвинет кандидатуру нового канцлера. Меркель же намерена уйти из политики по завершении премьерских полномочий.

В конце июня сообщалось, что Германия и США обсуждают возможность помощи Украине в сфере энергетики из-за запуска Россией "Северного потока-2".