Политика 40 минут назад

Власти Германии назначили уполномоченного по транзиту газа Украиной

Специальный уполномоченный будет действовать как посредник и консультант, чтобы достичь продления контракта на транзит газа

Георг Вальдерзее. Фото: unicef.de Георг Вальдерзее. Фото: unicef.de
Георг Вальдерзее. Фото: unicef.de

Правительство Германии назначило Георга Вальдерзее уполномоченным по вопросам транзита газа Украиной.

Он уже исполнял обязанности уполномоченного правительства ФРГ по вопросам транзита газа Украиной в 2019 году, когда проходили переговоры о продлении контракта о транзите, сообщает Deutsche Welle.

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При этом Министерство экономики и энергетики ФРГ заявило, что страна будет прилагать усилия ради "продолжения соглашения о транзите газа между Украиной и Россией на срок до 10 лет", чтобы обеспечить транзит после окончания действующего контракта, который истекает в конце 2024 года.

Указано, что специальный уполномоченный будет действовать как посредник и консультант как для обеих сторон, так и в отношении Еврокомиссии, США и третьих государств, чтобы достичь продления контракта на транзит газа, что будет отвечать интересам всех сторон.

К его задачам будет относиться, в частности, выработка компромисса.

Как ожидается, строительство скандального российского газопровода "Северный поток-2" завершится до конца августа 2021 года.

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Ранее стало известно, что канцлер Германии Ангела Меркель 20 августа посетит Россию, а лишь после того 22 августа отправится в Украину.

Напомним, что 12 июля украинский президент Владимир Зеленский летал в Берлин на переговоры с Меркель, которые касались достройки газопровода "Северный поток-2" из России в Германию по дну Балтийского моря. Украина выступает категорически против завершения этого проекта, поскольку лишится имеющихся доходов от транзита российского газа по своей территории, заявляя также об опасности развития российской агрессии в ситуации, когда транзит газа через Украину перестанет быть сдерживающим фактором для РФ.

Меркель, среди прочего, заявила, что в украинское законодательство все же должна быть имплементирована "формула Штайнмайера" — план поэтапной реализации положений Минских соглашений, по которому контроль над границей с Россией на Донбассе перейдет Украине только после проведения в не подконтрольном ей регионе гипотетических местных выборов.

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При этом она заявила, что Украина должна оставаться транзитером российского газа даже после запуска газопровода "Северный поток-2".

Тогда ожидалось, что встреча Зеленского с Меркель 12 июля станет последней в их нынешнем статусе, поскольку уже в сентябре в Германии состоятся парламентские выборы, победитель которых выдвинет кандидатуру нового канцлера. Меркель же намерена уйти из политики по завершении премьерских полномочий.

В конце июня сообщалось, что Германия и США обсуждают возможность помощи Украине в сфере энергетики из-за запуска Россией "Северного потока-2".

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